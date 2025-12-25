HOYSuscripcion LR Focus

Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad
Fútbol Peruano

Mr. Peet revela el jugador que Pablo Guede ha solicitado y quiere sí o sí en Alianza Lima: "Lo está pidiendo"

El periodista deportivo contó que ya hay conversaciones avanzadas con el futbolista que requiere Pablo Guede para su Alianza Lima versión 2026.

Mr. Peet señaló que Pablo Guede quiere reforzar la zona defensiva de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de Madrugol
Alianza Lima continúa reforzándose para la temporada 2026. Con la llegada de Pablo Guede como DT, el conjunto blanquiazul anunció algunos refuerzos y salidas de cara a la próxima campaña. A propósito, de acuerdo al periodista Mr. Peet, Guede ha pedido el fichaje del defensor Nicolás Díaz. Es más, la directiva ya tendría conversaciones avanzadas con el futbolista para que llegue a La Victoria.

Peter Arévalo mencionó que tras la llegada de Federico Girotti desde Talleres, Díaz sería el siguiente refuerzo y también el último que viene del exterior. Su arribo respondería a una solicitud del técnico argentino por fortalecer la zona defensiva de Alianza.

PUEDES VER: Christian Cueva ve gran proyección en futbolista que fue titular en el triunfo 2-0 de la selección peruana contra Bolivia: Mucho talento

lr.pe

Mr. Peet revela el último pedido de Pablo Guede para Alianza Lima

"El último refuerzo extranjero no vendría para la delantera ni para el mediocampo. Pablo Guede ha solicitado un defensor. Así que yo creo que nos olvidamos de extremos y demás. Ya está. Podría venir un jugador nacional. Eso está en evaluación. Ojo, está en evaluación un delantero más pero tiene que ser peruano, no extranjero. Y Pablo Guede ha pedido un defensor extranjero. Ese defensor viene para generar competencia o para ser titular, uno nunca sabe. Con Federico Girotti se cierra el tema de fichajes extranjeros en ataque. Pablo Guede ha solicitado un defensor central", dijo en el programa 'Madrugol'.

En este sentido, la prioridad es Nicolás Díaz, quien actualmente es propiedad de Xolos de Tijuana. Si bien ya tienen conversaciones muy avanzadas, su fichaje aún no está finalizado.

"Tengo entendido que Pablo Guede está pidiendo a Nicolás Díaz, es lo que tengo entendido como información. No sé de dónde salió el tema Méndez. Lo de Díaz sí, está en negociaciones pero no asegurado. La prioridad es Díaz", complementó.

PUEDES VER: Alianza Lima jugará torneo Serie Río de la Plata 2026: ¿cuándo y dónde se jugará el torneo de pretemporada?

lr.pe

¿Qué fichajes ha hecho Alianza Lima para el 2026?

Hasta el momento, Alianza Lima ha confirmado la llegada de 5 jugadores para la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. Asimismo, Federico Girotti estaría cerca de ser el sexto refuerzo del conjunto victoriano.

  • Jairo Vélez (procedente de César Vallejo)
  • Luis Ramos (procedente de Cusco FC)
  • D' Alesandro Montenegro (procedente de ADT)
  • Cristian Carbajal (procedente de Sport Boys)
  • Alejandro Duarte (procedente de Sporting Cristal)
