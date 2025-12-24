Universitario de Deportes sigue trabajando en la incorporación de nuevos refuerzos antes del inicio de su pretemporada 2026. En las últimas horas, se conoció que el cuadro crema estaría muy cerca de cerrar la llegada de Sekou Gassama, delantero senegalés de 30 años que hasta mediados de este 2025 jugó en el CD Eldense de la segunda división española.

De acuerdo con el periodista Enrique Vega, de 'A presión', las conversaciones entre el futbolista y el club ya están avanzadas y solo quedan por definir algunos detalles antes de la firma del contrato. Gassama llegaría para cubrir el puesto que Diego Churín dejó libre en ataque y sería el segundo fichaje extranjero, luego de que Caín Fara fuera anunciado oficialmente el último martes.

¿Dónde jugó Sekou Gassama antes de su posible llegada a Universitario?

La 'Pantera' ha pasado este segundo semestre del 2025 sin equipo tras finalizar su contrato con el Eldense a fines de junio. En dicho club, disputó 11 partidos, anotó un gol y dio una asistencia durante la primera mitad del año.

Previamente, entre 2023 y 2024, militó en el Anorthosis Amagusta de Chipre y el USM Alger de Argelia, ambos de primera división. La mayor parte de su carrera (del 2013 al 2023) la pasó en España, donde jugó en clubes como Real Valladolid, Málaga, Racing de Santander, así como filiales del Valencia, Rayo Vallecano, entre otros.

Sekou Gassama jugó la mayor parte de su carrera en ligas de ascenso de España. Foto: CD Eldense

Al haber nacido en Barcelona, cuenta también con la nacionalidad española, por lo cual la barrera idiomática no sería un problema para él en Universitario. En el 2015 llegó a integrar la selección senegalesa sub-20, a la cual representó en un único partido por la Copa Africana de Naciones de la categoría.

¿Qué fichajes prepara Universitario para el 2026?

Además del posible arribo de Gassama y el ya confirmado Fara, desde Ate habían mostrado interés por el argentino Michael Hoyos y el ecuatoriano Emerson Pata. El primero ya descartó su llegada al Perú, mientras que el segundo aún se mantiene como opción.