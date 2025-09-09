HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Jean Ferrari definió su postura sobre continuidad de Óscar Ibáñez en la selección peruana: "No tiene el sustento suficiente"

A pocas horas del partido contra Paraguay, el director general de fútbol de la FPF ya decidió el futuro de Óscar Ibáñez de cara a los últimos partidos amistosos de la Bicolor en este 2025.

Jean Ferrari no ratificaría a Óscar Ibáñez como DT de la selección peruana. Foto: composición de LR/FPF
Jean Ferrari no ratificaría a Óscar Ibáñez como DT de la selección peruana. Foto: composición de LR/FPF

La selección peruana termina su participación en estas eliminatorias al Mundial 2026 sin chances de alcanzar siquiera el repechaje y con un ligero peligro de cerrar como colera absoluta de la tabla de posiciones. Por si fuera poco, en las últimas horas surgió mucha incertidumbre acerca de la continuidad de Óscar Ibáñez como técnico luego de la goleada sufrida en Uruguay.

Según informó el diario Líbero, el contrato entre el exportero y la FPF terminará en las próximas horas, tras el partido frente a Paraguay por la jornada final. Aunque el propio Ibáñez aseguró que había recibido la confianza de Agustín Lozano para seguir en el cargo, e incluso jugadores como Renato Tapia habrían pedido su continuidad, Jean Ferrari tendría otros planes.

PUEDES VER: Selección peruana buscará mantener increíble récord ante Paraguay en su despedida de las Eliminatorias 2026

lr.pe

¿Qué decisión tomó Jean Ferrari con Óscar Ibáñez en la selección?

Ferrari, quien actualmente ejerce como director general de fútbol de la FPF, no está conforme con el trabajo de Óscar Ibáñez luego de poco más de siete meses. Así lo aseguró Líbero, que señala que "el exadministrador de Universitario de Deportes considera que el trabajo del recordado exarquero no tiene el sustento suficiente como para ratificarlo de cara a los amistosos que restan este año".

En el tiempo que lleva como entrenador de la Bicolor, el argentino nacionalizado peruano dirigió cinco partidos de las eliminatorias con un saldo mixto: un triunfo, tres empates y una derrota. Con los puntos conseguidos, Perú pudo salir del último lugar de la tabla, aunque no llegará más lejos que el penúltimo puesto, como máximo.

¿Qué pasará con la selección peruana sin Óscar Ibáñez?

Por el momento, no se tiene definido al reemplazante de Ibáñez para los amistosos ante Chile y Rusia que la selección peruana jugará en noviembre (además de otros partidos en octubre pendientes de confirmación). Según lo informado por el periodista Marcelo Merizalde y el comentarista Diego Rebagliati, Manuel Barreto podría asumir las riendas del equipo de forma interina.

