El Metropolitano también modifica sus horarios el miércoles 24 de diciembre. | ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció ajustes en los horarios del Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima debido a las festividades de Navidad, los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. En este contexto, la entidad difundió un cronograma con los horarios especiales que se aplicarán durante ambas fechas.

La ATU, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), explicó que estas modificaciones responden a la variación en la afluencia de pasajeros propia de las celebraciones. Por ello, recomendó a los usuarios revisar el cronograma y planificar con anticipación sus traslados para evitar contratiempos. Asimismo, precisó que el viernes 26 —declarado no laborable para el sector público—, así como el sábado 27 y domingo 28 de diciembre, los servicios de transporte público operarán con normalidad.

Horarios de transporte público en Lima durante festividades de Navidad. Foto: ATU

Horarios del servicio de transporte público durante Navidad

Metropolitano

El Metropolitano operará con un horario especial para garantizar la continuidad del servicio durante las festividades de Navidad.

Miércoles 24 de diciembre: los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán la atención desde el mediodía. En tanto, los demás servicios regulares, expresos y alimentadores funcionarán en sus horarios habituales.

los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán la atención desde el mediodía. En tanto, los demás servicios regulares, expresos y alimentadores funcionarán en sus horarios habituales. Jueves 25 de diciembre: operarán los servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., mientras que el servicio Expreso 5 atenderá de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Los buses alimentadores brindarán servicio hasta las 11:00 p. m.

Metro de Lima

En cuanto a la operación del sistema ferroviario, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes que variará entre 7,5 y 15 minutos, según la franja horaria. Por su parte, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao operará en su horario común, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Corredores complementarios y Aerodirecto

Los corredores complementarios rojo, azul y morado operarán en su horario regular, brindando atención a los usuarios de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con todos sus servicios habituales. Además, el servicio Aerodirecto funcionará con normalidad, manteniendo sus rutas y horarios acostumbrados.

Transporte Regular y Taxis

El transporte regular funcionará de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Por su parte, los taxis autorizados estarán disponibles las 24 horas del día, brindando una opción constante para los usuarios que necesiten desplazarse en cualquier momento.

