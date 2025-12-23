HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
Sociedad

Transporte público en Navidad: horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima este 24 y 25 de diciembre

Los ajustes en los horarios se implementarán el 24 y 25 de diciembre, adaptándose al flujo de pasajeros en estas fechas. Se recomienda revisar el cronograma y planificar los traslados para evitar contratiempos.

El Metropolitano también modifica sus horarios el miércoles 24 de diciembre.
El Metropolitano también modifica sus horarios el miércoles 24 de diciembre. | ATU

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció ajustes en los horarios del Metropolitano, los corredores complementarios y el Metro de Lima debido a las festividades de Navidad, los días miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. En este contexto, la entidad difundió un cronograma con los horarios especiales que se aplicarán durante ambas fechas.

La ATU, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), explicó que estas modificaciones responden a la variación en la afluencia de pasajeros propia de las celebraciones. Por ello, recomendó a los usuarios revisar el cronograma y planificar con anticipación sus traslados para evitar contratiempos. Asimismo, precisó que el viernes 26 —declarado no laborable para el sector público—, así como el sábado 27 y domingo 28 de diciembre, los servicios de transporte público operarán con normalidad.

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Horarios de transporte público en Lima durante festividades de Navidad. Foto: ATU

Horarios de transporte público en Lima durante festividades de Navidad. Foto: ATU

Horarios del servicio de transporte público durante Navidad

Metropolitano

El Metropolitano operará con un horario especial para garantizar la continuidad del servicio durante las festividades de Navidad.

  • Miércoles 24 de diciembre: los servicios Superexpreso, Superexpreso Norte, Expreso 2 y Expreso 3 iniciarán la atención desde el mediodía. En tanto, los demás servicios regulares, expresos y alimentadores funcionarán en sus horarios habituales.
  • Jueves 25 de diciembre: operarán los servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., mientras que el servicio Expreso 5 atenderá de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. Los buses alimentadores brindarán servicio hasta las 11:00 p. m.

Metro de Lima

En cuanto a la operación del sistema ferroviario, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes que variará entre 7,5 y 15 minutos, según la franja horaria. Por su parte, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao operará en su horario común, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

Corredores complementarios y Aerodirecto

Los corredores complementarios rojo, azul y morado operarán en su horario regular, brindando atención a los usuarios de 5:00 a. m. a 11:00 p. m. con todos sus servicios habituales. Además, el servicio Aerodirecto funcionará con normalidad, manteniendo sus rutas y horarios acostumbrados.

Transporte Regular y Taxis

El transporte regular funcionará de 4:30 a. m. a 12:00 a. m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Por su parte, los taxis autorizados estarán disponibles las 24 horas del día, brindando una opción constante para los usuarios que necesiten desplazarse en cualquier momento.

