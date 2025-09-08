Tabla de posiciones Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el cupo para el repechaje en la última fecha

La jornada 18 de las Eliminatorias 2026 inició con todos los ojos puestos en Bolivia y Venezuela, selecciones que luchan por alcanzar el cupo al repechaje. La Vinotinto depende de sí misma y enfrentará a Colombia en un partido decisivo para el pueblo venezolano, ya que un resultado positivo podría significar la primera clasificación a un Mundial en su historia.

Por su parte, la 'Verde' no la tendrá fácil, pues deberá dar su máximo esfuerzo ante la poderosa Brasil y, además, dependerá en gran medida de lo que ocurra con Venezuela. Esta última fecha llega cargada de sorpresas, ya que ni Chile ni Perú lograron asegurar un cupo y ambas selecciones quedaron fuera tras no obtener los resultados esperados.

Tabla de posiciones de las eliminatorias 2026

La jornada 18 comenzará con Venezuela y Bolivia buscando asegurar el cupo al repechaje que les permita soñar con el Mundial 2026.

Puesto Equipos PJ PG PE PP DF Puntos 1 Argentina 17 12 2 3 22 38 2 Brasil 17 8 4 5 6 28 3 Uruguay 17 7 6 4 10 27 4 Ecuador 17 7 8 2 8 26 5 Colombia 17 6 7 4 7 25 6 Paraguay 17 6 7 4 3 25 7 Venezuela 17 4 6 7 -7 18 8 Bolivia 17 5 2 10 -19 17 9 Perú 17 2 6 9 -14 12 10 Chile 17 2 4 11 -16 10

Selecciones ya clasificaron al Mundial 2026

Por ahora, seis selecciones ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

¿Cuáles son las selecciones que disputan el cupo al repechaje rumbo al Mundial?

Con 18 y 17 puntos respectivamente, Venezuela mantiene por ahora el puesto de repechaje y buscará asegurar su clasificación con un buen resultado frente a Colombia. En tanto, Bolivia está obligada a vencer a Brasil en condición de local para mantener sus opciones. Además, de esperar el resultado de la Vinotinto.

Fixture de la jornada 18 de las Eliminatorias