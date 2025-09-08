HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Tabla de posiciones Eliminatorias rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el cupo para el repechaje en la última fecha

La jornada 18 de las Eliminatorias 2026 mantiene la ilusión de los hinchas, ya que Bolivia y Venezuela pelearán por un cupo al repechaje, clave para seguir soñando con el Mundial.

Venezuela y Bolivia buscan su cupo para el repechaje. Foto: composición LR/La Vinotinto/La Verde:fbf
Venezuela y Bolivia buscan su cupo para el repechaje. Foto: composición LR/La Vinotinto/La Verde:fbf

La jornada 18 de las Eliminatorias 2026 inició con todos los ojos puestos en Bolivia y Venezuela, selecciones que luchan por alcanzar el cupo al repechaje. La Vinotinto depende de sí misma y enfrentará a Colombia en un partido decisivo para el pueblo venezolano, ya que un resultado positivo podría significar la primera clasificación a un Mundial en su historia.

Por su parte, la 'Verde' no la tendrá fácil, pues deberá dar su máximo esfuerzo ante la poderosa Brasil y, además, dependerá en gran medida de lo que ocurra con Venezuela. Esta última fecha llega cargada de sorpresas, ya que ni Chile ni Perú lograron asegurar un cupo y ambas selecciones quedaron fuera tras no obtener los resultados esperados.

PUEDES VER: Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

lr.pe

Tabla de posiciones de las eliminatorias 2026

La jornada 18 comenzará con Venezuela y Bolivia buscando asegurar el cupo al repechaje que les permita soñar con el Mundial 2026.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610

Selecciones ya clasificaron al Mundial 2026

Por ahora, seis selecciones ya tienen asegurado su lugar en el Mundial 2026: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

¿Cuáles son las selecciones que disputan el cupo al repechaje rumbo al Mundial?

Con 18 y 17 puntos respectivamente, Venezuela mantiene por ahora el puesto de repechaje y buscará asegurar su clasificación con un buen resultado frente a Colombia. En tanto, Bolivia está obligada a vencer a Brasil en condición de local para mantener sus opciones. Además, de esperar el resultado de la Vinotinto.

PUEDES VER: Alineaciones de Venezuela contra Colombia por el repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

lr.pe

Fixture de la jornada 18 de las Eliminatorias

  • Ecuador vs. Argentina | 6.00 p. m.
  • Bolivia vs. Brasil | 6.30 p. m.
  • Chile vs. Uruguay | 6.30 p. m.
  • Perú vs. Paraguay | 6.30 p. m.
  • Venezuela vs. Colombia | 6.30 p. m.
Notas relacionadas
[Tigo Sports] Partido de Bolivia vs Brasil EN VIVO: transmisión online del juego por Eliminatorias 2026

[Tigo Sports] Partido de Bolivia vs Brasil EN VIVO: transmisión online del juego por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Ecuador vs Argentina EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

Ecuador vs Argentina EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Óscar Ibáñez no seguirá como DT de Perú tras duelo ante Paraguay: FPF decidió cambiar su futuro previo a último partido

Óscar Ibáñez no seguirá como DT de Perú tras duelo ante Paraguay: FPF decidió cambiar su futuro previo a último partido

LEER MÁS
Universitario respondió fuerte a Sport Boys tras acusar de desleal a Di Benedetto por falta que causó lesión: "Por eso están donde están"

Universitario respondió fuerte a Sport Boys tras acusar de desleal a Di Benedetto por falta que causó lesión: "Por eso están donde están"

LEER MÁS
André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

LEER MÁS
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO del domingo 7 de septiembre 2025: ganadores, premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Deportes

Alineaciones de Venezuela contra Colombia por el repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota