Deportes

Bolivia vs Brasil EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal TV para ver partido de Eliminatorias 2026

La selección boliviana no tiene margen de error y afrontará una 'final' contra el equipo de Carlo Ancelotti en la última fecha de las Eliminatorias. Sigue la transmisión del partido desde El Alto.

Bolivia vs Brasil jugarán por primera vez en El Alto por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Bolivia vs Brasil jugarán por primera vez en El Alto por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Bolivia y Brasil jugarán un partidazo en El Alto por la última fecha de las Eliminatorias 2026. La Verde tiene la obligación de vencer a los dirigidos por Carlo Ancelotti este martes 9 de setiembre para mantener la ilusión de clasificar al repechaje. Ambas escuadras se verán las caras desde las 7.30 p. m. (hora boliviana) y la transmisión estará a cargo de las señales de Tigo Sports y SporTV. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura que realizará La República Deportes.

Los dirigidos por Óscar Villegas no solo deben imponerse contra los brasileños, también tienen que esperar que Venezuela tropiece en Maturín ante Colombia. Este escenario les permitiría obtener el boleto para la repesca.

lr.pe

¿A qué hora juega Bolivia vs Brasil?

El partido Bolivia vs Brasil arrancará a las 7.30 p. m. en Bolivia (8.30 p. m. en Bolivia). Para otros países, revisa la siguiente guía de horarios.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 6.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 7.30 p. m.
  • Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina: 8.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (miércoles 10).

¿Dónde ver el Bolivia vs Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

La transmisión del Bolivia vs Brasil por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de SporTV y Globo en territorio brasileño, mientras que Tigo Sports lo harán en suelo altiplánico. Además, en Perú, el choque podrás disfrutarlo por Latina TV.

  • Argentina: TyC Sports Play
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Brasil: Globo, SporTV
  • Colombia: Ditu, RCN App
  • Chile: Mega
  • Ecuador: El Canal del Fútbol
  • Perú: Latina TV, YouTube de Movistar Deportes
  • Estados Unidos: Fanatiz USA.

¿Dónde ver el Bolivia vs Brasil online?

Si estás interesado en seguir el partido entre Bolivia vs Brasil de forma online gratis a través del canal de YouTube de Movistar Deportes. Además, también puedes mantenerte al tanto de todas las incidencias minuto a minuto a través de la cobertura que realizará La República Deportes.

Alineaciones de Bolivia vs Brasil: posibles formaciones

Estos son los posibles equipos titulares de Bolivia y Brasil para el partidazo por eliminatorias.

  • Alineación de Bolivia:  Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua.
  • Alineación de Brasil: Krepski; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos; Paquetá, Andreas Pereira, Joao Pedro; Richarlison.

Bolivia vs Brasil: pronóstico

Las cuotas de las casas de apuestas para el Bolivia vs Brasil dan como favorita para ganar a la selección de Ancelotti.

  • Betsson: gana Bolivia (2,92), empate (3,55), gana Brasil (2,32)
  • Bet365: gana Bolivia (3,20), empate (3,30), gana Brasil (2,25)
  • 1XBet: gana Bolivia (3,12), empate (3,62), gana Brasil (2,36)
  • Coolbet: gana Bolivia (3,07), empate (3,45), gana Brasil (2,30)
  • Doradobet: gana Bolivia (3,25), empate (3,33), gana Brasil (2,28).

Bolivia vs Brasil: historial reciente

Estos son los resultados de los cinco últimos partidos entre Bolivia y Brasil.

  • Brasil 5-1 Bolivia | 08.09.23
  • Bolivia 0-4 Brasil | 29.03.22
  • Brasil 5-0 Bolivia | 09.10.20
  • Brasil 3-1 Bolivia | 14.06.19
  • Bolivia 0-0 Brasil | 05.10.17.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

Bolivia se ubica en la octava posición con 17 puntos, a un punto de la zona de repechaje (Venezuela).

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
