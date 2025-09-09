HOYSuscripcion LR Focus

Venezuela vs Colombia EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

El juego de la Vinotinto se llevará a cabo en el Estadio de Monumental de Maturín. La consigna es quedarse con el triunfo ante Colombia y asegurar su lugar en el repechaje rumbo al Mundial 2026.

Venezuela y Colombia juegan desde las 6.30 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Venezuela y Colombia juegan desde las 6.30 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Venezuela vs Colombia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 9 de setiembre por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Vinotinto se medirá ante los cafeteros en el Estadio Monumental de Maturín con la única consigna de ganar y quedarse con el repechaje al Mundial. El encuentro iniciará a las 6.30 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de RCN y Caracol TV para suelo colombiano y Televen en territorio venezolano. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

El conjunto llanero viene de perder abruptamente ante su similar de Argentina por 3-0. A pesar de ello, mantuvo su lugar en zona de repechaje. Por su parte, los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan envalentonados luego de vencer por la misma cantidad de goles a Bolivia.

Venezuela vs Colombia: ficha del partido

PartidoVenezuela vs Colombia
¿Cuándo?Martes 9 de setiembre del 2025
¿A qué hora?6.30 p. m. (hora peruana)
¿En qué canal?Televen, RCN y Caracol TV
¿Dónde?Estadio Monumental de Maturín

¿A qué hora juega Venezuela vs Colombia?

En suelo peruano, el enfrentamiento entre Venezuela vs Colombia por la última fecha de las Eliminatorias 2026 se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (miércoles 10).

¿En qué canal ver Venezuela vs Colombia?

La transmisión de Venezuela vs Colombia estará a cargo de Televen para suelo venezolano. En territorio colombiano, RCN y Caracol TV serán los encargados de pasarlo. Asimismo, en el Perú, podrás seguirlo por GOLPERU.

¿Dónde ver Venezuela vs Colombia en otros países?

El juego de la Vinotinto en este cierre del proceso clasificatorio se podrá ver en otros territorios de Sudamérica a través de los siguientes canales:

  • Ecuador: ECDF
  • Argentina: DSports
  • Paraguay: Hei
  • Uruguay: AUF TV, Antel TV y DSports
  • Colombia: Caracol Televisión y Canal RCN
  • Perú: GOLPERU
  • Bolivia: Tigo Sports, ESPN y Disney Plus Premium
  • Chile: Chilevisión (diferido), Disney Plus.
  • Brasil: SporTV 3
  • México: ViX Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz
  • España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3

Posibles alineaciones del Venezuela vs Colombia

  • Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Christian Makoun, Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello, Salomon Rondón y Jefferson Savarino. DT: Fernando Batista.
  • Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias; Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Pronóstico de apuestas del Venezuela vs Colombia

Según las principales casas de apuestas, la Vinotinto es la principal favorito para quedarse con la victoria. A continuación, revisa las cuotas.

  • Betsson: gana Venezuela (2.38), empate (3.25), gana Colombia (3.05)
  • Betano: gana Venezuela (2.32), empate (3.20), gana Colombia (3.25)
  • Bet365: gana Venezuela (2.35), empate (3.25), gana Colombia (3.10)
  • 1XBet: gana Venezuela (2.47), empate (3.25), gana Colombia (3.25)
  • Betsafe: gana Venezuela (2.38), empate (3.25), gana Colombia (3.05)
  • Coolbet: gana Venezuela (2.40), empate (3.10), gana Colombia (3.20)
  • Doradobet: gana Venezuela (2.36), empate (3.33), gana Colombia (3.10)
