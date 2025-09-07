HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

En el Estadio Monumental de Maturín, la Vinotinto buscará asegurar su cupo en el repechaje cuando reciba a Colombia. Entérate dónde ver este duelo clave por la última fecha de las Eliminatorias 2026.

Venezuela y Colombia jugarán desde las 6.30 p. m. Foto: composición LR/X
Venezuela y Colombia jugarán desde las 6.30 p. m. Foto: composición LR/X

La selección venezolana se prepara para lo que será la última fecha de las Eliminatorias 2026. Después de caer 3-0 ante Argentina en la jornada anterior, la Vinotinto ahora recibirá a Colombia en busca de asegurar su lugar en el repechaje al Mundial. Por el momento, los dirigidos por Fernando Batista están en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos. Sin embargo, Bolivia está muy de cerca y buscarán arrebatarle el boleto a la próxima Copa del Mundo.

El desempeño de Venezuela en la fecha pasada no fue el esperado, ya que Argentina los pasó por encima. Por su parte, el conjunto cafetero se impuso sin problemas ante la Verde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

PUEDES VER: Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

lr.pe

Canal de Venezuela ante Colombia por las Eliminatorias 2026

El partido entre Venezuela y Colombia  será televisado por GOLPERU para territorio peruano en cable. En suelo venezolano, el duelo se podrá ver por la señal de Televen. Por su parte, los cafeteros podrán seguirlo por Caracol TV y RCN.

PUEDES VER: Diego Rebagliati apuntó contra Carlos Zambrano por esperar jugar ante Uruguay tras viaje a Alemania: No vengas y pidas ser titular

lr.pe

¿Dónde ver Venezuela vs Colombia ONLINE?

Si no puedes conectarte a ninguna de estas señales por TV, podrás segur el encuentro entre Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias 2026 de manera online por la cobertura de La República Deportes.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
