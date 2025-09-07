Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La selección venezolana se prepara para lo que será la última fecha de las Eliminatorias 2026. Después de caer 3-0 ante Argentina en la jornada anterior, la Vinotinto ahora recibirá a Colombia en busca de asegurar su lugar en el repechaje al Mundial. Por el momento, los dirigidos por Fernando Batista están en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos. Sin embargo, Bolivia está muy de cerca y buscarán arrebatarle el boleto a la próxima Copa del Mundo.

El desempeño de Venezuela en la fecha pasada no fue el esperado, ya que Argentina los pasó por encima. Por su parte, el conjunto cafetero se impuso sin problemas ante la Verde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Canal de Venezuela ante Colombia por las Eliminatorias 2026

El partido entre Venezuela y Colombia será televisado por GOLPERU para territorio peruano en cable. En suelo venezolano, el duelo se podrá ver por la señal de Televen. Por su parte, los cafeteros podrán seguirlo por Caracol TV y RCN.

¿Dónde ver Venezuela vs Colombia ONLINE?

Si no puedes conectarte a ninguna de estas señales por TV, podrás segur el encuentro entre Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias 2026 de manera online por la cobertura de La República Deportes.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026