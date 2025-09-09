La selección peruana de fútbol buscará cerrar de forma digna las Eliminatorias 2026, en el Estadio Nacional, ante la clasificada Paraguay. Además, Óscar Ibáñez pretende mantener increíble récord ante la escuadra guaraní. El equipo nacional no tiene posibilidades de ir al Mundial, pero quiere reivindicarse jugando en condición local y respaldado por los hinchas incondicionales en el estadio más grande del país.

Triste, pero real. La Bicolor firmó una de sus peores campañas e incluso no metió ni gol de visita y cayó goleado estrepitosamente 3-0 ante Uruguay de Marcelo Bielsa. El mal momento de Perú se debe a diversos factores como la falta de un '9', el poco recambio generacional y la pésima gestión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La única motivación será estirar la paternidad ante Paraguay y no perder en el cierre.

¿Cuál es el histórico récord que Perú quiere mantener ante Paraguay?

La superioridad de Perú ante Paraguay es impresionante. La selección nacional ha mantenido una racha de 12 partidos sin conocer la derrota en 11 años, tras perder 2-1 el 14 de noviembre de 2014 por un partido amistoso. Este histórico registro incluye cinco encuentros en Eliminatorias, cinco amistosos y dos en la Copa América. Por este motivo, la visita quiere acabar con el notable dominio 'incaico' en partidos oficiales.

Del mismo modo, en Eliminatorias Sudamericanas, la última vez que Perú sufrió una derrota ante Paraguay fue el 16 de octubre de 2012. En esa ocasión, el equipo dirigido por Gerardo Pelusso logró imponerse por 1-0 gracias a un gol de Pablo Aguilar. Desde entonces, la selección peruana ha mostrado un desempeño sólido en sus enfrentamientos clasificatorios contra los paraguayos, acumulando tres victorias y dos empates en los partidos disputados.

¿A qué hora juega Perú vs Paraguay?

El encuentro se podrá seguir hoy desde las 6.30 p.m. (hora peruana). A continuación los horarios para otros países.

Perú: 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Bolivia: 7.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Paraguay: 8.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Brasil: 8.30 p.m.

Posibles alineaciones entre Perú y Paraguay por las Eliminatorias 2026