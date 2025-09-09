HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
Deportes

Selección peruana buscará mantener increíble récord ante Paraguay en su despedida de las Eliminatorias 2026

Perú quiere cerrar de forma digna las Eliminatorias ante Paraguay por la última fecha del torneo. Asimismo, el combinado nacional quiere mantener un histórico récord ante la escuadra guaraní.

Selección peruana se mide a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias. Foto: ESPN
Selección peruana se mide a Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias. Foto: ESPN

La selección peruana de fútbol buscará cerrar de forma digna las Eliminatorias 2026, en el Estadio Nacional, ante la clasificada Paraguay. Además, Óscar Ibáñez pretende mantener increíble récord ante la escuadra guaraní. El equipo nacional no tiene posibilidades de ir al Mundial, pero quiere reivindicarse jugando en condición local y respaldado por los hinchas incondicionales en el estadio más grande del país.

Triste, pero real. La Bicolor firmó una de sus peores campañas e incluso no metió ni gol de visita y cayó goleado estrepitosamente 3-0 ante Uruguay de Marcelo Bielsa. El mal momento de Perú se debe a diversos factores como la falta de un '9', el poco recambio generacional y la pésima gestión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La única motivación será estirar la paternidad ante Paraguay y no perder en el cierre.

PUEDES VER: Partidos de hoy, martes 9 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

lr.pe

¿Cuál es el histórico récord que Perú quiere mantener ante Paraguay?

La superioridad de Perú ante Paraguay es impresionante. La selección nacional ha mantenido una racha de 12 partidos sin conocer la derrota en 11 años, tras perder 2-1 el 14 de noviembre de 2014 por un partido amistoso. Este histórico registro incluye cinco encuentros en Eliminatorias, cinco amistosos y dos en la Copa América. Por este motivo, la visita quiere acabar con el notable dominio 'incaico' en partidos oficiales.

Del mismo modo, en Eliminatorias Sudamericanas, la última vez que Perú sufrió una derrota ante Paraguay fue el 16 de octubre de 2012. En esa ocasión, el equipo dirigido por Gerardo Pelusso logró imponerse por 1-0 gracias a un gol de Pablo Aguilar. Desde entonces, la selección peruana ha mostrado un desempeño sólido en sus enfrentamientos clasificatorios contra los paraguayos, acumulando tres victorias y dos empates en los partidos disputados.

PUEDES VER: Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Paraguay?

El encuentro se podrá seguir hoy desde las 6.30 p.m. (hora peruana). A continuación los horarios para otros países.

  • Perú: 6.30 p.m.
  • Colombia: 6.30 p.m.
  • Ecuador: 6.30 p.m.
  • Bolivia: 7.30 p.m.
  • Venezuela: 7.30 p.m.
  • Chile: 8.30 p.m.
  • Paraguay: 8.30 p.m.
  • Argentina: 8.30 p.m.
  • Uruguay: 8.30 p.m.
  • Brasil: 8.30 p.m.

PUEDES VER: [Tigo Sports] Partido de Bolivia vs Brasil EN VIVO: transmisión online del juego por Eliminatorias 2026

lr.pe

Posibles alineaciones entre Perú y Paraguay por las Eliminatorias 2026

  • Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.
  • Paraguay: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Alejandro Romero Gamarra; Ángel Romero y Antonio Sanabria.

Notas relacionadas
Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

LEER MÁS
Partidos de hoy, martes 9 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

Partidos de hoy, martes 9 de septiembre: ¿dónde ver las eliminatorias europeas y sudamericanas?

LEER MÁS
Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

Eddie Fleischman arremetió contra Renato Tapia por pedir que Óscar Ibáñez continúe: "¿Acaso es temor de que un nuevo DT no lo considere?"

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 de la Rinconada hoy, 7 de septiembre: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS
Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

LEER MÁS
Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

Leao Butrón pidió sanción al Monumental y apuntó contra Universitario por castigo a delegación de Alianza Lima: "Se confirma la..."

LEER MÁS
¿Dónde ver Bolivia vs Brasil EN VIVO, desde el estadio El Alto, por el cierre de las eliminatorias 2026?

¿Dónde ver Bolivia vs Brasil EN VIVO, desde el estadio El Alto, por el cierre de las eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Así será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el último cupo de Conmebol

Así será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el último cupo de Conmebol

LEER MÁS
Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Mundial de Desayunos' de Ibai Llanos EN VIVO: minuto a minuto de la votación entre Perú y Venezuela y cómo apoyar al pan con chicharrón

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Deportes

Alineaciones de Venezuela contra Colombia por el repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Alineaciones de Bolivia versus Brasil: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota