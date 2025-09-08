HOYSuscripcion LR Focus

Ecuador vs Argentina EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

En el Estadio Monumental Banco Pichincha, la selección ecuatoriana recibirá a Argentina en busca de cerrar las Eliminatorias 2026 con un triunfo. Ambos equipos ya están clasificados a la Copa del Mundo.

Ecuador vs Argentina se enfrentarán desde las 6.30 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Ecuador vs Argentina se enfrentarán desde las 6.30 p. m. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Ecuador vs Argentina se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 9 de setiembre por la última fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El partido entre la Tri y la Albiceleste se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) y 8.30 p. m. (hora argentina). La transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol para suelo ecuatoriano y TyC Sports y Telefe para suelo argentino. Además, podrás seguirlo ONLINE GRATIS por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

En la fecha anterior, los dirigidos por Sebastián Beccaccece empataron sin goles ante su similar de Paraguay. Por su parte, los vigentes campeones del mundo derrotaron 3-0 a Venezuela. Ambas selecciones ya están clasificadas a la Copa del Mundo.

¿Dónde ver Ecuador vs Argentina en vivo por Eliminatorias?

El Canal del Fútbol será el encargado de la transmisión por TV del Ecuador vs Argentina para suelo ecuatoriano. Por otro lado, TyC Sports y Telefe llevarán el emocionante encuentro para el pueblo argentino.

Horario del juego de Ecuador vs Argentina por Eliminatorias 2026

El Ecuador vs Argentina se jugará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (miércoles 10).

¿Dónde juegan Ecuador vs Argentina por las Eliminatorias 2026?

El choque entre Ecuador vs Argentina se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado en la ciudad de Guayaquil. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a poco más de 59.000 espectadores.

¿Dónde ver Ecuador vs Argentina en otros países?

El juego de Ecuador en este cierre del proceso clasificatorio se podrá ver en otros territorios de Sudamérica a través de los siguientes canales:

  • Ecuador: ECDF
  • Argentina: Tyc Sports y Telefe
  • Paraguay: Hei
  • Uruguay: AUF TV, Antel TV y DSports
  • Colombia: Deportes RCN
  • Perú: Movistar Play
  • Bolivia: Disney Plus Premium
  • Chile: Disney Plus Premium
  • Brasil: SporTV 3
  • México: ViX Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz
  • España: Movistar+

Posibles alineaciones del Ecuador vs Argentina

  • Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Ángelo Preciado y Nilson Angulo; Moisés Caicedo, Pedro Vite y Alan Franco; Gonzalo Plata y Enner Valencia.
  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Nicolás Paz, Lautaro Martínez, Julián Álvarez o Giuliano Simeone y Nicolás González
