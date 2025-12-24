En este mercado de pases de fin de año, Sporting Cristal lleva aseguradas ya tres contrataciones de futbolistas extranjeros. De estas, la que más opiniones divididas generó entre los hinchas fue la del argentino Juan Cruz González, proveniente del Chacarita Juniors de la segunda división de su país.

Un gran sector de la fanaticada rimense ve el fichaje del lateral derecho como una apuesta incierta en un momento crítico del club, que lleva cinco temporadas sin campeonar en la Liga 1. No obstante, el jugador aseguró que ya está acostumbrado a tener sobre sí la presión de la gente, pues así ha vivido la mayor parte de su carrera.

Juan Cruz González habla sobre la presión en el fútbol

"Acá (en Argentina) desde chiquito te enseñan a jugar con la presión. En el ascenso del fútbol argentino la gente lo toma como parte de su vida, del día a día. Uno ya lo naturaliza: si quieres ser futbolista, tienes que vivir con esto y a mí me encanta la presión", declaró Cruz en diálogo con Exitosa Deportes.

"En Chacarita la gente es muy apasionada, le quiere ganar a todo el mundo. Uno está predispuesto a jugar tanto con el último como con el primero de la misma manera, porque la gente te lo transmite y exige así", agregó acerca de su experiencia reciente.

Sobre su llegada a Cristal, señaló que todo se produjo sin mayores complicaciones gracias a que quedó libre de su exclub y ya se siente "ansioso" por sumarse al elenco bajopontino. "Muy ansioso, con muchas ganas de estar en Perú y conocer a mis compañeros. Estuve hablando con 'Santi' Gonzalez para que me vaya guiando", dijo.

Juan Cruz González sobre sus características de juego: "Me gusta mucho arriesgar"

El lateral también reveló que su juego se inclina más hacia una vocación ofensiva y de encarar a los rivales, además de ser polifuncional. "Me gusta mucho jugarme el uno contra uno. Me gusta mucho arriesgar y jugar el mano a mano", explicó.

"Puedo jugar en cualquier posición porque me gusta asociarme y atacar mucho. Uno tiene que estar preparado y adaptado para jugar mínimo en tres posiciones, porque a la hora de buscar un jugador necesitan que pueda jugar de central, lateral o de '5'", sostuvo.