¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente
En Perú, miles de personas se preparan para celebrar la Nochebuena, mientras surge la duda de si el 24 de diciembre es considerado como día laborable o no.
- Estudiantes de la UNMSM rechazan reubicación de Residencia Universitaria cerca al estadio: ruidos afectarían a universitarios
- Minedu publica cronograma oficial de Matrícula 2026: en estas fechas la inscripción será presencial o digital en colegios públicos del Perú
En vísperas de la llegada de la Nochebuena, miles de personas en el Perú realizan diversas actividades familiares para celebrar las fiestas navideñas de la mejor manera. No obstante, también surge la duda sobre si el 24 de diciembre es considerado un día no laborable o feriado. Para aclarar esta interrogante, es necesario revisar lo que indica la normativa vigente del Estado peruano.
La lista de los días feriados según El Peruano. Foto: El Peruano
¿El 24 de diciembre es considerado día no laborable o feriado?
Según la normativa vigente del Estado peruano, el 24 de diciembre no está reconocido como día de descanso ni como feriado. La legislación indica que esta fecha no implica beneficios laborales extraordinarios ni la suspensión de actividades en empresas o entidades del Estado.
TE RECOMENDAMOS
RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: ¿No se trabaja el 26 de diciembre y el 2 de enero? Estos días serán recuperables para los trabajadores del sector público
Esta información fue confirmada por el diario El Peruano, que precisó que, en esa fecha, muchas empresas suelen establecer horarios especiales para que los trabajadores laboren medio tiempo o solo una parte de la jornada, con el propósito de que puedan disponer de tiempo libre para celebrar la Nochebuena navideña.
¿Cuáles son las diferencias entre feriado y día no laborable?
Es importante señalar que, al referirse a ambos conceptos, se debe tener en cuenta el Decreto Legislativo n.° 713, norma que establece con claridad las diferencias entre un feriado y un día no laborable.
PUEDES VER: ¿El 25 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? Conoce qué dice la norma en El Peruano y si los trabajadores podrán descansar
- Feriado: Se trata de un día festivo nacional en el que los trabajadores, así como las y los estudiantes, están exentos de sus obligaciones laborales o académicas. Sin embargo, es importante recordar que existen ciertas excepciones: si una persona debe trabajar durante un feriado, la ley establece que debe recibir una remuneración triple.
- Día no laborable: El día no laborable es decretado por el gobierno de turno y está dirigido a las personas que trabajan en el sector público. Por ello, si una persona labora en esa fecha, no recibirá un pago adicional y deberá compensar las horas no trabajadas dentro de los diez días siguientes, mediante horas extra que pueden recuperarse en días hábiles.