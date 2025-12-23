¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

El 24 de diciembre no está considerado como día no laborable ni como feriado, según la norma vigente del Estado. | Foto: composición LR/De Último Minuto/Bloomberg Línea

En vísperas de la llegada de la Nochebuena, miles de personas en el Perú realizan diversas actividades familiares para celebrar las fiestas navideñas de la mejor manera. No obstante, también surge la duda sobre si el 24 de diciembre es considerado un día no laborable o feriado. Para aclarar esta interrogante, es necesario revisar lo que indica la normativa vigente del Estado peruano.

¿El 24 de diciembre es considerado día no laborable o feriado?

Según la normativa vigente del Estado peruano, el 24 de diciembre no está reconocido como día de descanso ni como feriado. La legislación indica que esta fecha no implica beneficios laborales extraordinarios ni la suspensión de actividades en empresas o entidades del Estado.

Esta información fue confirmada por el diario El Peruano, que precisó que, en esa fecha, muchas empresas suelen establecer horarios especiales para que los trabajadores laboren medio tiempo o solo una parte de la jornada, con el propósito de que puedan disponer de tiempo libre para celebrar la Nochebuena navideña.

¿Cuáles son las diferencias entre feriado y día no laborable?

Es importante señalar que, al referirse a ambos conceptos, se debe tener en cuenta el Decreto Legislativo n.° 713, norma que establece con claridad las diferencias entre un feriado y un día no laborable.

Feriado: Se trata de un día festivo nacional en el que los trabajadores, así como las y los estudiantes, están exentos de sus obligaciones laborales o académicas. Sin embargo, es importante recordar que existen ciertas excepciones: si una persona debe trabajar durante un feriado, la ley establece que debe recibir una remuneración triple.