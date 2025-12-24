HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Federico Guirotti a un paso de Alianza Lima: el delantero argentino llegó a un acuerdo con los blanquiazules

El conjunto aliancista refuerza el plantel para recuperar la 'corona' en la Liga 1 2026 y competir en la Copa Libertadores. El delantero argentino luce interesado en La Victoria.

Alianza Lima estaría cerca de concretar otro flamante fichaje. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima estaría cerca de concretar otro flamante fichaje. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima sigue reforzando la plantilla para disputar la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. El popular club de La Victoria quiere recuperar la 'corona', tras una irregular campaña en el Torneo Clausura y en Copa Sudamericana. Uno de los nombres más sonados es Federico Guirotti e incluso estaría a un paso de fichar por el excampeón del fútbol peruano. El delantero argentino llegó a un acuerdo con la institución de La Victoria.

Guirotti recibió propuestas de clubes en Brasil, México y la MLS. Sin embargo, su círculo cercano había manifestado que su intención era unirse a La Victoria. El club cordobés, al tanto de la determinación del delantero, contribuyó a que las negociaciones se desarrollaran de manera fluida.

PUEDES VER: Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

lr.pe

¿Qué falta para que se concrete el fichaje de Federico Guirotti en Alianza Lima?

"El proceso de adquisición del 50% del pase del jugador está a punto de finalizar. Este acuerdo, que tendrá una duración de tres años, entrará en vigor en enero, momento en el cual el delantero llegará a Lima para integrarse a la pretemporada bajo la dirección del nuevo técnico Pablo Guede", comentó el periodista José Varela en su cuenta de 'X'.

PUEDES VER: Caín Fara y su emotivo mensaje al ser presentado como el flamante fichaje de Universitario: "Soy consciente de lo gigante que es"

lr.pe

Fichajes de Alianza Lima para el 2026

La directiva realizó inversiones en nuevos fichajes, destacando a Jairo Vélez, exfutbolista de Universitario. A ellos se suma, la llegada del '9' Luis Ramos para tapar el hueco que dejó Hernán Barcos en una polémica salida del club. El arco también estará asegurado con Alejandro Duarte. Por otro lado, Federico Giroti y 'Nico' siguen sonando fuerte en el mundo blanquiazul.

  • Jairo Vélez (procedente de César Vallejo)
  • Luis Ramos (procedente de Cusco FC)
  • D' Alesandro Montenegro (procedente de ADT)
  • Cristian Carbajal (procedente de Sport Boys)
  • Alejandro Duarte (procedente de Sporting Cristal)
  • Nicolás Díaz (rumor - procedente de Xolos de Tijuana)
  • Federico Girotti (rumor - procedente de Talleres)
  •  Javier Méndez (rumor - procedente de Peñarol)

PUEDES VER: Diego Penny manda importante mensaje a Luis Advíncula para fichar por Sporting Cristal: "¿En Alianza Lima va a ser ídolo?"

lr.pe

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026 de Alianza Lima?

Este martes 16 de diciembre, Alianza Lima dio a conocer los detalles principales de su partido de presentación para la próxima temporada. A través de sus redes sociales, el club oficializó la Noche Blanquiazul 2026, que se disputará frente al Inter Miami de Lionel Messi, programada para el sábado 24 de enero a las 8.00 p. m. en el estadio Alejandro Villanueva.

