HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     ¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?     
Sociedad

Las medidas que José Jerí debería aplicar para frenar la inseguridad ciudadana en Perú, según expertos

Los especialistas en seguridad ciudadana indican a que, aunque se observa mayor presencia de la Policía Nacional, las medidas no abordan de manera eficaz la delincuencia.

Expertos recomiendas a José Jerí acciones contra el crimen organizado.
Expertos recomiendas a José Jerí acciones contra el crimen organizado. | Composición LR

El estado de emergencia decretado por el presidente de la República, José Jerí, en Lima Metropolitana y el Callao enfrenta su primera evaluación por parte de especialistas en seguridad ciudadana. Según el propio mandatario, el Consejo de Ministros revisará las medidas adoptadas para reforzar la lucha contra el crimen y “que no se repitan los errores del pasado”.

La República conversó con expertos en políticas públicas contra la inseguridad para analizar las principales falencias de esta medida de urgencia —que ha dejado nueve muertos en sus primeros cinco días — y conocer las acciones que el sucesor de la vacada Dina Boluarte debería implementar de manera inmediata durante su corto periodo de transición.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: ¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

lr.pe

¿Es efectivo el estado de emergencia en la lucha contra la inseguridad ciudadana?

José Saavedra, presidente de Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latam), señaló que las medidas del estado de emergencia, si bien muestran presencia policial y militar en las calles, no sustituyen una estrategia sostenida en el tiempo.

“La eficacia real se mide en la reducción de extorsiones, sicariato y cobros de cupos, y eso aún no se está logrando con la intensidad que el país necesita con el estado de emergencia”, afirmó.

En la misma línea, César Ortiz, analista de seguridad y presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (APROSEC), criticó que un nuevo “orden de control político y policial” —siendo este el decimoquinto estado de emergencia en los últimos tres años— difícilmente obtendrá resultados óptimos en el mediano o largo plazo.

“La guerra a la delincuencia se gana con acciones”, declaró Jerí en su último mensaje a la Nación. Sin embargo, Ortiz cuestionó esa afirmación al advertir que dichas acciones “en el corto plazo no serán perceptibles para la población” y que, por el contrario, la sensación de inseguridad persistirá si no se impulsa “una verdadera política de Estado contra el crimen”.

PUEDES VER: Feminicidio en el Callao: suboficial de la Marina de Guerra sería autor de asesinato de joven en La Perla

lr.pe

¿Cuáles son las medidas que debería implementar José Jerí contra la inseguridad ciudadana?

Para Stefano Corzo, sociólogo y especialista en seguridad ciudadana, las organizaciones criminales tienen una alta capacidad de adaptación, por lo que las medidas de emergencia solo logran reducir temporalmente la actividad delictiva.

“Si no se aborda estructuralmente el problema, estas acciones serán apenas un paliativo”, señaló.

Ante este escenario, Corzo propone diseñar estrategias fuera del régimen de excepción, involucrando a todos los niveles de gobierno y a los actores políticos para “establecer lineamientos estructurales que combatan, a la par, la delincuencia y la corrupción”, a la que calificó como “el origen de todos los males del país”.

El especialista añadió que el Ejecutivo no debe descartar implementar reformas en la Policía Nacional del Perú (PNP) y en otras instituciones públicas para “purgar a todos los elementos coludidos con el crimen organizado”.

Desde un enfoque tecnológico, Saavedra sugirió reforzar las fuerzas del orden con unidades de respuesta rápida e inteligencia territorial para ubicar y desarticular bandas criminales. Asimismo, recomendó fortalecer el Poder Judicial para evitar que “los sospechosos de extorsión, homicidios u otros delitos flagrantes sean liberados en tiempo récord”.

Por su parte, Ortiz consideró que, para "evitar los errores del pasado", José Jerí debe “desprenderse de la vieja casta política y de algunas autoridades” que, según dijo, “han actuado deliberadamente en favor de intereses personales, promoviendo leyes que terminan beneficiando a la delincuencia”.

PUEDES VER: Minería ilegal se impone en el Nanay y contamina a sus comunidades

lr.pe

Las medidas que debe implementar el próximo presidente del Perú en 2026

Los tres especialistas en seguridad ciudadana coincidieron en que, si José Jerí continúa en el cargo hasta 2026, deberá dejar un precedente sólido para que el próximo presidente mantenga una política sostenida contra el crimen, descartando imitar modelos internacionales.

“Son realidades totalmente distintas. No se puede replicar el modelo de El Salvador, por ejemplo, pero sí aplicar algunas lecciones aprendidas”, sostuvo Ortiz.

Tanto Saavedra como Ortiz recomendaron que la próxima gestión incorpore “profesionales y técnicos nacionales e internacionales en seguridad ciudadana” con el fin de desarrollar una “visión holística e integral” del panorama nacional.

El Ejecutivo reiteró que está abierto a recibir críticas con el objetivo de mejorar y reajustar las disposiciones del estado de emergencia. Los expertos consultados por este diario coincidieron en que la principal tarea de José Jerí será no solo reducir la tasa de criminalidad en Perú, sino también devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Trujillo: seguridad y clientes se enfrentan afuera de una discoteca

Trujillo: seguridad y clientes se enfrentan afuera de una discoteca

LEER MÁS
Inseguridad Ciudadana: El crimen organizado crece, cambia y se perfecciona

Inseguridad Ciudadana: El crimen organizado crece, cambia y se perfecciona

LEER MÁS
PNP y Ministerio del Interior “no saben comprar” armas debido a “intereses económicos”, afirma experto en seguridad ciudadana

PNP y Ministerio del Interior “no saben comprar” armas debido a “intereses económicos”, afirma experto en seguridad ciudadana

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿En dónde se encuentra el Señor de los Milagros? revisa el recorrido de la procesión por el Callao y rutas afectadas

¿En dónde se encuentra el Señor de los Milagros? revisa el recorrido de la procesión por el Callao y rutas afectadas

LEER MÁS
¿Cuál es la ubicación del Señor de los Milagros EN VIVO? sagrada imagen recibe homenajes en su paso por calles del Callao

¿Cuál es la ubicación del Señor de los Milagros EN VIVO? sagrada imagen recibe homenajes en su paso por calles del Callao

LEER MÁS
Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

LEER MÁS
Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

Corte de luz en Cusco desde el 27 al 31 de octubre: ¿qué zonas serán afectadas por Electro Sur Este?

LEER MÁS
¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

LEER MÁS
Brigadas de rescate, los salvavidas de las movilizaciones en Lima: "Salimos todos y regresamos todos"

Brigadas de rescate, los salvavidas de las movilizaciones en Lima: "Salimos todos y regresamos todos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Sociedad

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

Joven de 17 años de Ate ingresó en primer puesto a Ingeniería Industrial en la UNMSM con sencillo método de estudio: “Leía repetidamente”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025