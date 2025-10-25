HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Trujillo: seguridad y clientes se enfrentan afuera de una discoteca

Vecinos alertaron sobre incidentes similares en la zona. La municipalidad clausuró varios locales por operar sin permiso de funcionamiento.

Vecinos denunciaron que hechos son recurrentes. Foto: composición LR.
Vecinos denunciaron que hechos son recurrentes. Foto: composición LR.

Una violenta pelea entre personal de seguridad y clientes se desató anoche en las afueras de una discoteca ubicada frente a la Universidad Privada Antenor Orrego (Upao), en el pasaje China de la urbanización Monserrate, en la ciudad de Trujillo.

El incidente ocurrió cuando, al parecer, una discusión dentro del local se convirtió rápidamente en una confrontación física, lo que llevó que los miembros de seguridad sacaran a las personas involucradas en la pelea. Los motivos que originaron la gresca son desconocidos.

PUEDES VER: Trujillo: menor fue manipulado para sustraer pertenencias en centro comercial

En las imágenes se observa cómo el personal de seguridad saca a un grupo de jóvenes del lugar. Ya fuera del establecimiento nocturno, los jóvenes comienzan a agredir a los miembros de seguridad, desatándose una pelea violenta que termina con uno de los clientes en el suelo.

Peleas son constantes

Vecinos denunciaron que las agresiones fuera de la discoteca son continúas, por lo que han pedido a las autoridades una mayor supervisión en el funcionamiento de los establecimientos y una mayor presencia policial en la zona.

Municipalidad clausura discotecas

Finalmente, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Operaciones de Fiscalización, realizó un operativo en el que clausuró varias discotecas y bares en la urbanización Monserrate por no contar con licencia de funcionamiento.

