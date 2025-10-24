El Puente de la Paz, ubicado entre Miraflores y Barranco, fue cerrado temporalmente debido a labores de mantenimiento preventivo, según la Municipalidad. Vecinos alertaron sobre falta de transparencia. | composición LR

A dos meses de su inauguración, el Puente de la Paz (la estructura peatonal de vidrio que une los distritos de Miraflores y Barranco) fue cerrado temporalmente esta semana, lo que generó preocupación entre algunos vecinos que denunciaron aparentes deformaciones en sus baldosas. No obstante, la Municipalidad de Miraflores aseguró que el cierre se debió únicamente a labores de mantenimiento preventivo y descartó cualquier tipo de daño estructural.

Según informó el gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional, Sergio Tapia, a La República, los trabajos consistieron en la renovación de las uniones de silicona de las placas de vidrio que adornan el centro del puente. Luego de estos trabajos realizados durante horas de la madrugada en dos días, el paso fue reabierto al público. El hecho ocurre tras la viralización de vídeos en los que se reportaron supuestas irregularidades.

¿Los vidrios del puente se rompieron?

Tapia aclaró que las piezas transparentes del puente no se han roto ni presentan riesgo alguno, pues están fabricadas con materiales de alta resistencia. El vocero enfatizó que las apariencias de “deformación” que circularon en redes sociales no correspondían a fallas estructurales. En los vídeos virales grabados por vecinos se veía un vidrio hundido.

Según la comuna, las baldosas de vidrio están compuestas por cuatro capas de vidrio y una geomembrana sobre las vigas de metal, y ya se encuentran puestas en el puente, que ha vuelto a recibir a peatones y turistas. De acuerdo a lo indicado por Tapia, el puente “sigue funcionando, se puede caminar por la ciclovía, por la zona peatonal. Sin problema”.

Arreglo de baldosas en horas de la mañana.

“No hay ningún motivo de preocupación”

El representante municipal explicó que el cierre fue breve y necesario para permitir el secado del material aplicado en las juntas. “Nuestros niños, seguramente, habrán estado metiendo el dedo ahí en la silicona o alguna mujer ha pasado con un taco. Entonces, son detalles imperceptibles para la gente, pero queremos darle un mantenimiento óptimo al puente”, indicó. “Se sacó la silicona y se ha vuelto a poner, y por eso cerró porque tenía que secarse. En 10 baldosas. Y nada más. Después se ha hecho una limpieza de los vidrios y podotáctiles”, añadió.

Tapia precisó que el Puente de la Paz cuenta con un plan de mantenimiento permanente. “Este puente tiene mantenimientos diarios porque se limpian todos los días, mantenimientos mensuales, semestrales y anuales de diferentes cosas”, explicó. “No ha tenido ningún problema de seguridad, ni lo tiene. Que se haya cerrado porque la silicona no ha terminado de secar no significa que tenga un problema. Es como cuando pinto una vía: tengo que cerrarla unas horas porque la pintura está fresca. Es tan simple como eso”, ejemplificó.

Alta afluencia de visitantes: ¿cuál es el aforo?

Desde su inauguración, el puente se ha consolidado como un atractivo turístico clave de la capital. Tapia estimó que, en apenas dos meses, el lugar ya recibió casi un millón de visitantes. “En un mes hemos contabilizado aproximadamente medio millón, y esperamos más, no hay ningún problema”, afirmó.

Asimismo, reiteró que las inspecciones técnicas de seguridad fueron cumplidas antes de la apertura. “Ese puente tiene un aforo y una capacidad de carga. Hemos pedido cuatro volquetes de 15 toneladas cada uno previa a la inauguración del puente. Acá no hay un problema ni de sobrecarga ni de sobrepeso ni nada”, aseguró.

Por ahora, solo restaría una intervención adicional. “El único mantenimiento que está faltando es el de las lunas laterales, pero eso lo tiene que hacer una empresa especializada porque tiene que tener arnés, despojarse, así como limpiar los vidrios de los edificios”, comentó. El puente, insistió, “sigue funcionando y está 100% abierto ahora”.

Aforo del puente Miraflores-Barranco.

Vecinos denuncian falta de transparencia

Mientras tanto, miraflorinos aun piden más información sobre los procedimientos y supervisiones de la estructura. “Hay una falta de transparencia de la municipalidad. Dijeron que era por limpieza, pero si no dicen nada más es porque hay algo malo”, expresó una residente de la zona. Sobre el horario del cierre, residentes indican que habría una incongruencia, ya que reportan que el miércoles 22 de octubre fue usado casi en su totalidad para los trabajos, y el día jueves 23, el puente seguía cerrado hacia la 1:30 p.m. Otra vecina afirma que consultó con la Gerencia de Obras Públicas, a lo que le habrían contestado que el mantenimiento demoraría unos días más.

Al ser consultado sobre las quejas vecinales y los cuestionamientos por una presunta falta de transparencia, el funcionario de la comuna fue enfático: “La municipalidad es transparente, no hay ningún motivo de preocupación. Que hayan salido algunas personas a decir lo que piensan no significa que sea lo que está pasando en el puente”, sostuvo.

Otro vecino indicó que, más allá de las especulaciones, se cuestiona el porqué de estas acciones correctivas a tan poco tiempo de la inauguración. Según el miraflorino, esto incluye un muro de contención que se viene realizando hace más de un mes en la base norte del puente.

