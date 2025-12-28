HOYSuscripcion LR Focus

Cinco distritos de Lima Metropolitana se quedarán sin agua a días del Año Nuevo, según Sedapal: conoce las zonas y horarios programados

Sedapal anuncia corte de agua en Lima Metropolitana por mantenimiento. La irrupción del servicio afectará a cinco distritos los días 29 y 30 de diciembre.

Conoce los horarios programados en estos 5 distritos de Lima, según Sedapal
Conoce los horarios programados en estos 5 distritos de Lima, según Sedapal | Foto: composición LR

A días de iniciar el Año Nuevo 2026, Sedapal realizará un corte de agua que afectará 5 distritos de Lima Metropolitana. Esta interrupción temporal del suministro de agua potable, programada para este lunes 29 y martes 30 de diciembre, forma parte de las obras de mantenimiento y trabajos técnicos en la red de la empresa, que buscan garantizar la calidad del servicio.

Sedapal recomendó a los residentes de estas zonas tomar las precauciones necesarias para afrontar la falta de agua durante el periodo que dure el corte. En la siguiente nota, conoce los horarios programados de la suspensión del servicio para ambos días.

lr.pe

¿Cuáles son los distritos afectados por el corte de agua en Lima este 29 y 30 de diciembre?

Lunes 29 de diciembre

Puente Piedra

  • Zona: A.H. Las Brisas, A.H. Buenos Aires, A.H. La Florida, A.H. Los Girasoles, A.H. Hijos de Lamud II etapa, A.H. Hijos de Luya II etapa, A.H. Keiko Sofía, A.H. La Libertad, A.H. Lomas de Zapallal, A.H. Lomas de Zapallal sector B, A.H. Nuevo Progreso. A.H. Proyecto Integ. Zapallal, A.H. 23 de Setiembre, A.H. Los Zoezales, Asoc. Pobladores El Mirador de las Lomas de Zapallal, Asoc. Viv. 15 de Setiembre de Copacabana, Asoc. El Dorado, P. V. Buen Progreso.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio

San Miguel

  • Zona: Conjunto Habitacional Julio C. Tello, Urb. Huertización Fundo San Miguel, Cuadrante: Jr. Cuzco, Jr. Francisco Bolognesi, av. Lima, Calle Mariscal Ramón Castilla.
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

  • Zona: Av. 9 de octubre, av. Próceres de la Independencia, av. Tusilagos Este, av. Flores de Primavera, av. Los Jardines Oeste, av. Los Postes Este, av. Basadre, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II y Cooperativa la Huayrona I, Urb. San Gabriel.
  • Horario: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
  • Motivo: Mantenimiento preventivo del Reservorio N° 5 de Vicentelo

Martes 30 de diciembre

Puente Piedra

  • Zona: A.H. Tiwinza, A.H. Los Vencedores, A.H. Villa Canaán, A.H. Vista Alegre de Zapallal, Asoc. Viv. Virgen de las Nieves, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado, Asoc. Viv. Leoncio Prado Oeste, Asoc. Viv. Leoncio Prado, Asoc. Viv. Oasis, Asoc. Prop. Lotes Semirústicos Leoncio Prado, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal, C.P. Las brisas del norte, Urb. Las Dalmacias, Urb. Zapallal, P. J. Laderas de Chillón 1era explanada.
  • Horario: 12:00 a. m. - 8:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio

Villa María del Triunfo

  • Zona: Entre las habilitaciones Los Álamos y Ampliación Paraíso, R-Jardines del Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, Pasaje S/N.
  • Horario: 11:00 a. m. - 5:00 p. m.
  • Motivo: Ejecución de empalme

Lima Cercado

  • Zona: C.H. Palomino, C.R.Bancario, Urb. Pando 3era etapa. Cuadrante: av. Venezuela, av. Sabrá Bernardita, Jr. Santa Teodosia, av. Universitaria.
  • Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.
  • Motivo: Limpieza de reservorio

San Juan de Lurigancho

  • Zona: Urb. Chacarilla Otero, Cooperativa Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I, II, y Cooperativa la Huayrona I, Urb. San Gabriel
  • Horario: 8:00 a. m. - 5:00 p. m.
  • Motivo: Mantenimiento preventivo del reservorio N° 5 de Vicentelo.
