Sociedad

Policía asesinado en Carabayllo iba a ser papá, según declaración de su pareja: "Hace tres días nos enteramos que estaba gestando"

Alférez fue asesinado el último jueves en su vehículo durante el estado de emergencia. Mientras las autoridades investigan los motivos detrás del ataque, la novia, única testigo del crimen en Carabayllo, expresó su temor al no contar con protección tras cooperar con la investigación.

Policía asesinado en Carabayllo iba a ser papá, según declaración de su pareja
Policía asesinado en Carabayllo iba a ser papá, según declaración de su pareja | Foto: composición LR/Difusión.

En medio del dolor y la conmoción por el asesinato del alférez PNP Jhordy Stainer Escobedo Mori, de 24 años, su pareja rompió su silencio y reveló ante las cámaras de Latina que tres días antes del atentado ambos acababan de recibir la noticia de que iban a ser padres.

Como se recuerda, el último jueves 23 de octubre, en pleno estado de emergencia, el agente fue atacado a balazos mientras se encontraba en su vehículo junto a su pareja, quien resultó ilesa y es hoy la única testigo del hecho. Aunque el policía fue trasladado de emergencia al hospital de Carabayllo, llegó sin vida.

PUEDES VER: Carabayllo: asesinan a balazos a policía dentro de su vehículo en pleno estado de emergencia

lr.pe

Pareja de policía asesinado en Carabayllo revela estar embarazada

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por lo delicado del caso, expresó temor por su vida tras no contar con las medidas de protección, a pesar de haber colaborado con las autoridades en la investigación. Las primeras pericias descartaron la hipótesis de robo tras hallar las pertenencias del efectivo, incluido su celular, en el interior del vehículo.

“Después de haber expuesto mi cara, los datos, la fachada de mi casa, nadie se ha acercado a mí a ayudarme. Hubieran mandado, aunque sea un patrullero afuera de mi casa. Tengo mucho miedo”, expresó claramente afectada.

La pareja de Escobedo Mori detalló que mantenían una relación desde hace ocho meses y que se conocieron a finales de 2024. Además, sorprendió al revelar que tres días antes del asesinato descubrió junto al policía que ambos iban a ser papás y que tenían planes para el futuro.

“Lo conocí el 10 de noviembre y ya formalmente estuvimos desde el 15 de febrero. Era un chico muy bueno (…). Me duele que no esté aquí. La vida me lo quitó de un momento a otro, tres días antes de que pase eso nos habíamos enterado de que estaba gestando. Ese día de lo sucedido íbamos a conversar con mi mamá para decirle que más o menos tengo un mes de embarazo”, indicó.

Policía fallece en pleno estado de emergencia

La noticia del fallecimiento del alférez de 24 años evidenció la falta de eficacia del estado de emergencia, que busca reducir los índices de delitos y muertes violentas en Lima Metropolitana y el Callao. Los vecinos del lugar del atentado afirmaron que era habitual ver llegar a Escobedo Mori a visitar a su pareja todos los días en el mismo horario.  

“Como en esta zona carecemos de cámara de video, estamos haciendo contraste para poder determinar todo. Está muy extraño. No le han robado nada, no ha recibido ningún tipo de amenaza. Tampoco le han robado a la chica”, afirmó uno de los residentes de la zona.

Desde el inicio de esta medida, impulsada por el presidente José Jerí, se han reportado al menos dos muertes por disparos en el distrito de Carabayllo –al alférez de la Policía Nacional del Perú y a un jardinero municipal de 62 años–. Además, en San Juan de Lurigancho, dos mujeres (madre e hija) fueron atacadas con un cuchillo durante la madrugada del jueves 23 de octubre.

Por otro lado, un hombre de 29 años fue baleado frente a sus compañeros en el distrito del Rímac mientras tomaba una gaseosa en una obra de construcción. En el lado del Callao, seis personas fueron heridas en una balacera suscitada minutos antes de que llegue el presidente José Jerí a realizar un operativo policial.

