Economía

Precio del dólar hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, lunes 29 de diciembre de 2025, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 19 de septiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,500 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 29 de diciembre?

Interbank

  • Compra: S/3,340
  • Venta: S/3,389

BCP

  • Compra: S/3.354
  • Venta: S/3.367

Scotiabank

  • Compra: S/3.260
  • Venta: S/3.514

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP. En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

REACTIVA PERÚ: MÁS DE S/3,500 MILLONES PERDIDOS | #ECONOW CON EDUARDO RECOBA
Precio del Dólar en Perú HOY, domingo 28 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del Dólar en Perú HOY, domingo 28 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del Dólar en Perú HOY, sábado 27 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

Precio del Dólar en Perú HOY, sábado 27 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio.

Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 26 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Precio del Dólar en Perú HOY, viernes 26 de diciembre: consulta aquí la última cotización y el tipo de cambio

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Boom navideño: importaciones de juguetes y figuras de colección suben hasta 1.200% en Perú

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Link para solicitud de retiro AFP 2025: Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Pago Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes en Perú y puedas cobrar en el Banco de la Nación

Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

Salario pretendido de trabajadores en Perú aumentó a S/3.441 en noviembre: revisa los empleos más destacados

BCRP: Perú cierra el 2025 con el mayor nivel de reservas internacionales de su historia con un acumulado de más de US$92.000 millones

BCRP: Perú cierra el 2025 con el mayor nivel de reservas internacionales de su historia con un acumulado de más de US$92.000 millones

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

ONP confirma el cronograma de pagos de enero 2026 para pensionistas del régimen 19990, 27803 y más, vía Banco de la Nación

Congreso: proponen aumentar pago adicional por trabajo nocturno y recargos claros en horas extras

Congreso: proponen aumentar pago adicional por trabajo nocturno y recargos claros en horas extras

Yape activa nueva función para recuperar dinero en caso de transferencias erróneas: así puedes usarla desde la app del BCP

Yape activa nueva función para recuperar dinero en caso de transferencias erróneas: así puedes usarla desde la app del BCP

Indecopi sanciona a Plaza Vea con más de S/60.000 por no verificar identidad en compras con tarjeta de crédito no reconocidas

Indecopi sanciona a Plaza Vea con más de S/60.000 por no verificar identidad en compras con tarjeta de crédito no reconocidas

