Seis víctimas de la violencia: los asesinatos en los tres primeros días del estado de emergencia anunciado por el presidente José Jerí

A pesar del despliegue de militares y policías en las calles de Lima Metropolitana y el Callao, distritos como Carabayllo, Rímac y San Juan de Lurigancho se han visto afectados por la delincuencia.

Seis víctimas de la violencia: los asesinatos en los tres primeros días del estado de emergencia
Seis víctimas de la violencia: los asesinatos en los tres primeros días del estado de emergencia | Foto: composición LR/

Desde que el presidente José Jerí decretó el último 22 de octubre el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao se han reportado seis muertes vinculadas al crimen organizado. Según los reportes policiales, las víctimas fueron atacadas en contextos de sicariato y delincuencia común, siendo el caso más impactante el del alférez PNP Jhordy Stainer Escobedo Mori (23), quien fue asesinado dentro de su vehículo en Carabayllo.  

En conversación con La República, el especialista en seguridad, José Saavedra, consideró que la medida dictada podría generar la reacción del crimen organizado, tanto en los penales mediante motines, como en las calles. En ese sentido, señaló que la Policía debe actuar con los equipos de inteligencia para anticiparse ante cualquier tipo de acción contra la población.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Mujer es asesinada en el tercer día de estado de emergencia en el Callao

La mañana de este 24 de octubre, una mujer fue asesinada cuando se dirigía a su centro de trabajo.

PUEDES VER: ¿Se prohíben las reuniones y eventos en Lima y Callao? Estas son las actividades que necesitan permiso especial en estado de emergencia

lr.pe

Seis muertes en los primeros días del estado de emergencia

En las primeras horas del estado de emergencia, se reportaron al menos dos asesinatos en Carabayllo. De acuerdo con las primeras pericias, Jhordy Stainer Escobedo Mori (23), se encontraba estacionado a pocos metros de la vivienda de su pareja, cuando dos sujetos abrieron fuego contra él. La mujer, única testigo del hecho, señaló que los sicarios le pidieron que se retire del vehículo antes de que se produjeran los disparos y reveló que tres días antes se enteró junto al agente que iban a ser padres.

En el asentamiento humano Las Lomas, el jardinero municipal Juan Montúfar Gómez (62) fue hallado sin vida con múltiples impactos de bala sobre una cama dentro de la vivienda que cuidaba. Según su familia, la víctima no había recibido amenazas. En ambos casos, la Policía descartó la hipótesis de robo.

En el Rímac, Jesús Rojas Barbarán (29), perdió la vida tras recibir cinco disparos cuando descansaba cerca de una obra municipal de mejoramiento de vías. El hecho, suscitado en la avenida Flor de Amancaes, sucedió en las primeras horas del estado de emergencia. Según el alcalde del distrito, la víctima no era trabajador del proyecto.  

En San Juan de Lurigancho, dos mujeres, identificadas como Liyzy Espinoza Harter (30) y su madre, Diana Harter Portilla (53), fueron atacadas la madrugada del jueves 23 de octubre. Según las primeras pericias policiales, ambas regresaban a su vivienda cuando fueron abordadas por dos encapuchados, quienes, tras no conseguir arrebatarles sus pertenencias por resistencia de las víctimas, las apuñalaron reiteradamente antes de huir.

En el Callao, la mañana del 24 de octubre, Lesly Tejada Pacheco (28), fue asesinada a balazos cuando se dirigía a su centro de trabajo en la intersección de las avenidas Guisse y Carrillo de Albornoz. Testigos del lugar relataron que la joven fue interceptada por sujetos a bordo de un vehículo, quienes huyeron del lugar luego de abrir fuego contra la mujer.

