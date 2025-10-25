Roban joyería ubicada a una cuadra de Palacio de Gobierno y dueña denuncia escaso resguardo policial en pleno estado de emergencia
Más de medio millón de soles en mercadería sustrajo una banda de delincuentes de la Joyería Melisa en el Centro Histórico de Lima.
La empresaria y dueña de una reconocida joyería, ubicada en el Centro Histórico de Lima, denunció la falta de seguridad policial tras el asalto a su negocio, situado a una cuadra de Palacio de Gobierno, en pleno estado de emergencia. El hecho ocurrió en el cuarto día de las medidas de urgencia decretadas por el presidente de la República, José Jerí.
El robo se registró en la madrugada del 25 de octubre, cuando sujetos desconocidos ingresaron a su negocio, ubicado en el pasaje Santa Rosa 195, logrando sustraer una mercadería valorizada en más de medio millón de soles.
Joyería Meliza. Fuente: Google Mapas
Robo en joyería cerca a Palacio de Gobierno
Unos sujetos ingresaron a la Joyería Meliza alrededor de las 3:00 a. m., momento en que la alarma de seguridad del negocio se activó. La dueña, Meliza Valverde Gonzáles, expresó su indignación y cuestionó la falta de resguardo policial.
"Quiero que me expliquen qué ha sucedido, cómo ha sucedido esto", reclamó, quien además reveló que los criminales accedieron por una de las tiendas aledañas. “No hay resguardo desde que inicio el estado de emergencia”, indicó a La República.
Joyería Meliza. Foto: Jesús Aliaga
Los vecinos de la zona indicaron a la propietaria que dos hombres y una mujer fueron vistos a bordo de un vehículo. Los delincuentes salieron huyendo de la joyería con dos bolsas llenas de la mercadería, mientras un auto los esperaba a pocos metros en la avenida Camaná.
Policía Nacional inició investigaciones
Tras la denuncia, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) se trasladaron de inmediato al lugar para iniciar las diligencias. El personal policial realizó las pericias correspondientes para esclarecer cómo se ejecutó el atraco a la joyería.
Un agente a cargo de las pesquisas confirmó la alta suma de dinero. También indicó que, aparentemente, los delincuentes ingresaron por la ventana del local contiguo, táctica recurrente en este tipo de robos. Asimismo, no descartan que los sospechosos hayan esperado en uno de los hospedajes cercanos durante la noche para cometer el delito contra la joyería.