Inseguridad Ciudadana: El crimen organizado crece, cambia y se perfecciona

Mientras el país ha puesto la lupa en el estado de emergencia decretado en Lima Metropolitana y el Callao, las bandas criminales organizado también se han transformado y fortalecido, admiten agentes de inteligencia.

“El crimen organizado es uno de los principales desafíos de seguridad: genera violencia a gran escala y en muchos territorios impone su autoridad”, asegura un miembro de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digemin).

Estas redes delictivas han sabido adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos, pero también a la forma como el Estado las combate, señala el exministro del Interior, Remigio Hernani.

Este general de la PNP en situación de retiro y político sostiene que el Perú se enfrenta a la cuarta generación del crimen organizado y que da cuenta de un alto grado de aprendizaje criminal.

“Cada generación tiene características distintas, pero algunas están estrechamente relacionadas con otras como Los Pulpos. De las grandes bandas de los 80 y 90, como Los Destructores o Los injertos del Fundo Oquendo, el país pasó al Tren de Aragua o Los Injertos del Cono Norte que comenzaron a tener mayor presencia en la capital, para luego controlar territorios”, explica el exoficial.

LOS TRES NIVELES DEL CRIMEN

Fuentes de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada refieren que “esta nueva generación del crimen organizado está compuesta por múltiples grupos con distintas capacidades y grados de incidencia territorial, que colaboran o compiten por el control de actividades ilegales”.

Detallan que en el primer nivel se encuentran las estructuras que, aunque no operan en todo el país, tienen alcance nacional. “Estas organizaciones combinan control territorial, capacidad logística y funciones de gobernanza; además, están conectadas con el crimen transnacional”.

En el segundo nivel están los grupos con influencia local, enfocados en el ejercicio de la violencia y en el control de mercados o segmentos de ellos.

Y en el tercer y último nivel se ubican grupos con alcance barrial que controlan segmentos limitados de mercados ilícitos como el microtráfico, y prestan servicios criminales a estructuras más grandes y complejas. Allí están los que se dedican al cobro de cupos y las redes de sicarios.

Las organizaciones criminales cuentan con una notable capacidad de reclutamiento y reciclaje de integrantes provenientes de otros grupos armados, lo que les permite recomponerse o ampliar su tamaño con facilidad.

Estas características les otorga una alta resiliencia frente a operativos de desarticulación o acciones del Estado, ya que pueden reorganizarse sin depender de una figura central. Por eso, cuando las autoridades capturan a un líder, lo reemplazan rápidamente.

GOLPE A LA DELINCUENCIA

En base a este orden de ideas, las fuerzas del orden propinaron en las últimas horas golpes contundentes a organizaciones criminales y grupos delincuenciales en desarrollo de operaciones contra la extorsión, el sicariato, robos agravados y el homicidio.

Una de estas redes, incluso, venía actuado con un arma de fuego del Estado, hurtado a un suboficial PNP, adscrito a la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes).

Se trata de Los Intocables de Bocanegra que, según registros de las autoridades, tiene un amplio historial criminal relacionado con diversos delitos agravados, informó el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general Manuel Lozada Morales.

Así fueron detenidos Richard Ramos Villena, alias Bocas, Ihumar Alguedas Camasca, alias Colorado, y Jhon Quispe Villegas, alias Manchas.

Les encontraron dos armas de fuego entre ellos la pistola Beretta de serie A197904X, la misma que según el Sistema de Registros de Denuncias de Investigación Criminal (Sirdic) figura como hurtada desde el 26 de junio de este año en agravio del suboficial de tercera PNP Joryeng Warren Benites Sánchez (23), quien presta servicios en la Dinoes.

OTRAS 2 BANDAS CRIMINALES

Otra banda criminal desarticulada es la de Los Elegantes de Maracibo, integrada por cinco venezolanos dedicados a los préstamos gota a gota, a la extorsión, entre otros delitos, según informaron fuentes de la PNP.

Los detenidos son Adelso Cardozo Espinoza (37), Giovannis Sánchez Junenez (28), Luis Juárez Ferrer (24),⁠ Tony Uldaneta Godoy (23) y Yexy Rondón Valero.

Según la PNP se les encontró una granada de guerra, un revólver, municiones, 13 equipos celulares, cinco motos lineales, una carta extorsiva un millar de tarjetas de préstamos “Llamen Ya” y 20 mil soles en efectivo.

Otros dos detenidos, Juan Quispe Ysasi y Bertha Montalvo Villanueva, integrantes de la banda Los Viejos de Jerusalén también fueron arrestados, informó el jefe del grupo Grecco, coronel Luis Cayo Nateri.

NUEVA ESTRATEGIA POLICIAL

“La Policía sigue trabajando y vamos a continuar recorriendo todas las calles de Lima, acompañando cada intervención. Hemos hecho todo un planeamiento; el mensaje es claro: queremos que la Policía recupere la confianza y actúe en bien de la sociedad. Este trabajo se está articulando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y Serenazgo”, indicó el ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

“Estos resultados radican en gran parte en la estrategia, compromiso y voluntad de nuestros policías que están en el terreno y ejecutan una estrategia muy bien comandada y controlada por parte de cúpula militar y policial", destacó.