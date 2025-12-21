HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Serpentín de Pasamayo cerrado para buses y combis: Gobierno restringe circulación por alto riesgo de accidentes

La restricción de dos años abarca el tramo de la Panamericana Norte entre el kilómetro 44 y el 75, y se basa en condiciones geométricas peligrosas que aumentan la posibilidad de siniestros.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suspenderá la circulación de vehículos de transporte de pasajeros en el Serpentín de Pasamayo durante 2026 y 2027 para reducir accidentes.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso la suspensión de la circulación de vehículos destinados al transporte de pasajeros en el Serpentín de Pasamayo durante todo el año 2026 y 2027, como medida para reducir el riesgo de accidentes en este tramo de la Panamericana Norte.

La restricción fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 031-2025-MTC/18, publicada este domingo 21 de diciembre en el diario oficial El Peruano. La norma se sustenta en las condiciones geométricas críticas de la vía, caracterizada por una sola calzada bidireccional, curvas de radio reducido, pendientes pronunciadas y alta exposición a fenómenos geodinámicos.

PUEDES VER: Hijo de pareja fallecida en accidente en Jicamarca revela que estaba en llamada con ellos cuando escuchó el choque: "Nadie hablaba; me quedé en shock"

Restricción del MTC: ¿cuándo, dónde y por qué aplica?

De acuerdo con el informe técnico de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, las características del Serpentín de Pasamayo incrementan la probabilidad de siniestros viales y contravienen los criterios establecidos en el Reglamento de Jerarquización Vial para vías de acceso restringido.

La medida regirá las 24 horas del día, desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027, y comprende todo el tramo PE-1NA, entre el kilómetro 44 de la Panamericana Norte (sentido sur-norte) y el kilómetro 75 (sentido norte-sur).

PUEDES VER: Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

¿Qué vehículos no se permitirán en el Serpentín de Pasamayo?

La restricción alcanza a los vehículos de las categorías M2 y M3, es decir, unidades destinadas al transporte de personas con más de ocho asientos, sin contar el del conductor, independientemente de su peso bruto vehicular.

Los vehículos M2 y M3 no podrán pasar por la ruta, según lo dispuesto por el MTC.

La resolución modifica automáticamente los itinerarios de los buses para circular por la Variante de Pasamayo mientras dure la restricción, disposición que las autoridades regionales y provinciales deberán aplicar.

El MTC precisó que la disposición será evaluada de manera permanente y podrá ser modificada o complementada según corresponda. La Policía Nacional del Perú y la Sutran estarán a cargo de los operativos de control, mientras que el ministerio implementará la señalización necesaria en la zona.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

