Sociedad

Asesinatos tras megaoperativo de Migraciones y PNP en Lima Norte y Callao: un chofer y dos extranjeros muertos

Ante el incremento de las muertes de extranjeros ejecutadas por el crimen organizado, expertos en seguridad ciudadana cuestionaron la efectividad de los operativos en medio del estado de emergencia. Migraciones se ha sumado a intervenciones para verificar el estatus migratorio de los foráneos en Perú.

Megaoperativo en Lima y Callao durante estado de emergencia.
Megaoperativo en Lima y Callao durante estado de emergencia. | Composición LR

En medio del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno de José Jerí, se reportaron tres nuevos casos de asesinatos en Lima Norte y Callao entre el viernes 24 y el sábado 25 de octubre, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) y Migraciones ejecutaban un megaoperativo nacional para verificar la situación migratoria de ciudadanos extranjeros.

Especialistas en seguridad ciudadana, en entrevista con La República, explicaron por qué los megaoperativos de la PNP no resultan efectivos en el contexto actual. Los tres hechos de violencia, vinculados con casos de crimen organizado, coincidieron con el despliegue multisectorial de las autoridades.

Asesinatos en medio de megaoperativo en Lima Norte y Callao

En pleno megaoperativo, el viernes 24 de octubre, en el Callao, sicarios asesinaron a un conductor de combi, identificado como Walter Leoncio Sandoval Castro, quien murió al instante tras recibir varios impactos de bala, mientras que un pasajero resultó herido. Los agentes encontraron una nota extorsiva atribuida a la banda criminal “Los Chukis”, presunta responsable del atentado.

Asesinato en Callao. Foto: Difusión

Asesinato en Callao. Foto: Difusión

Durante la madrugada del sábado 25 de octubre, un ciudadano venezolano fue asesinado en el cruce de las avenidas Canta Callao y Dos de Octubre, en Los Olivos, solo horas después de la operación de Migración y la PNP. Según el parte policial, el extranjero habría ingresado al país hace apenas tres días. Se presume un posible ajuste de cuentas.

Horas más tarde, otro asesinato se registró frente al Mercado Productores de Lima, también en Los Olivos, donde un motorizado extranjero fue interceptado por dos hombres armados que descendieron de un vehículo menor y abrieron fuego contra él.

Asesinan a ciudadano extranjero en Los Olivos. Foto: Difusión

Asesinan a ciudadano extranjero en Los Olivos. Foto: Difusión

Especialistas critican los megaoperativos de la Policía

Pese al operativo que busca combatir la delincuencia, especialistas en seguridad advirtieron que estas medidas no tienen un impacto sobre la criminalidad. El analista en Seguridad preventiva César Ortiz afirmó que “los ciudadanos no podemos esperar que los operativos tengan un efecto directo y significativo sobre la delincuencia en el país”. Precisó que, si no existe coordinación entre las instituciones del Estado, “los criminales simplemente serán liberados al día siguiente”.

Por su parte, José Saavedra, experto en Comunicación política y gubernamental, señaló que, más allá del estado de emergencia, la Policía debe priorizar la inteligencia operativa y el control territorial. “La Policía debería enfocarse en los distritos con mayores índices delictivos; de lo contrario, los operativos solo serán patrullajes esporádicos”, indicó.

Saavedra sostuvo que las fuerzas del orden deben incorporar tecnologías de vigilancia que fortalezcan la respuesta policial. Sin embargo, para Ortiz, la situación actual de la PNP en materia logística “es deplorable, y esto lo saben los delincuentes, extorsionadores y asesinos, por eso actúan con impunidad”.

Resultados del megaoperativo de Migraciones y la PNP

Según información de Migraciones, el megaoperativo fue calificado como exitoso por su alcance y coordinación interinstitucional. La acción se ejecutó en conjunto con la PNP, las Fuerzas Armadas y personal de serenazgo de la Municipalidad de San Martín de Porres, con el objetivo de fiscalizar zonas donde operan redes dedicadas a la trata de personas y al tráfico ilícito de migrantes.

En Lima Norte, se verificó la situación migratoria de 60 extranjeros, mientras que en el Callao se intervino a 37 personas de forma paralela. Migraciones determinó que 28 ciudadanos se encontraban en condición irregular y los puso a disposición de la División de Extranjería de la PNP, que elaboró los informes correspondientes.

