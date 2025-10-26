HOYSuscripcion LR Focus

¿Dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
EN VIVO | Real Madrid vs Barcelona: sigue el minuto a minuto
Sociedad

‘Los Gallegos’, facción del Tren de Aragua, estaría detrás de asesinatos en Los Olivos: dedicados a extorsión y cobro de cupo

La Policía Nacional investiga el doble homicidio y no descarta una posible disputa territorial por el control de cobros de extorsión en Los Olivos.

'Los Gallegos' estaría detrás de asesinatos en Los Olivos.
'Los Gallegos' estaría detrás de asesinatos en Los Olivos. | Composición LR

Dos hombres que a bordo de motocicletas fueron asesinados a balazos en incidentes separados el sábado 25 de octubre en el distrito de Los Olivos, en pleno estado de emergencia. Ambos hechos estarían presuntamente relacionados con una facción criminal dedicada al cobro de cupos y extorsiones en Lima Norte.

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga la posibilidad de que este doble crimen se deba a una disputa territorial entre organizaciones criminales. Las primeras investigaciones apuntan a ‘Los Gallegos’, una facción del Tren de Aragua, como los responsables del doble homicidio.

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Doble asesinato en Los Olivos

El primer atentado ocurrió alrededor de la 1:00 p. m. cerca del cruce de la avenida Universitaria con Los Alisos. Cámaras de seguridad capturaron el momento exacto en que dos sicarios motorizados se acercaron a dos personas y abrieron fuego contra una de ellas, identificada como Christian Moisés Mendes Arellanos (30), de nacionalidad venezolana. Tras la ráfaga de disparos, se escucha una voz que grita: "Somos los Gallegos".

A solo dos cuadras de distancia, cerca de la avenida Naranjal, el segundo hombre fue alcanzado. El vehículo de la víctima quedó inmovilizado en una zona con obras de Sedapal, lo que facilitó la persecución y posterior ejecución.

Vecinos declararon a Panamericana que ambos crímenes están relacionados y que las víctimas participarían en cobros extorsivos a negocios del sector. Por su parte, agentes de la División de Criminalística y Homicidios de la PNP aún continúan con las pericias para determinar si ambos casos guardan relación con una supuesta disputa territorial entre ‘Los Gallegos’ y otra organización delictiva.

¿Quiénes son y a qué se dedican ‘Los Gallegos’?

Los Gallegos’ es una facción del Tren de Aragua, la megabanda criminal de origen venezolano que ha extendido sus operaciones ilícitas a varios países de América Latina, incluido Perú. Este grupo, según la Fiscalía de Lima, azota diversas zonas de la capital, con un foco especial en Lima Norte.

Las investigaciones policiales vinculan a ‘Los Gallegos’ con una serie de actividades delictivas, como la extorsión sistemática a comerciantes, la trata de personas, el secuestro y, de manera prominente, el control y la operación del sistema de préstamos ilegales conocido como “gota a gota”.

