➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de diciembre, según Jhan Sandoval

Este 29 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 29 de diciembre. | Foto: Composición LR

Este lunes 29 de diciembre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.  

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre?

Aries

Una persona que hace buen tiempo se había distanciado de ti se comunicará. Sus mensajes y el deseo de reestablecer ese lazo que pensaste roto te llenarán de emoción. Día de sorpresas y reencuentros.

Tauro

Ese sentimiento de nostalgia que tienes está haciendo que abandones los planes e ideas que pensaste realizar. Abandona ese estado y céntrate en tus proyectos, de ti depende que se concreten.

Géminis

En una reunión familiar te volverás a encontrar con un familiar que consideras ambiguo y sinuoso en sus comentarios. Serás diplomático, pero mantendrás distancia para evitar conflictos.

Cáncer

Ordenarás todo lo pendiente en casa y te darás un tiempo para descansar o dedicarte a algún pasatiempo que hace mucho no realizas. Llegan a tu mente ideas de negocio que no debes de descartar.

Leo

Le dedicarás la mañana a culminar actividades pendientes en tu agenda. Por la tarde, recibirás la visita de una amistad, una cena juntos o un largo paseo te permitirá relajarse y liberar tensiones.

Virgo

Dejas de lado las responsabilidades que tienes y decidirás descansar o divertirte en compañía de tus amistades. Date un tiempo para sanar las heridas y los malos entendidos a nivel familiar.

Libra

Se pospondrán los planes que tenías pensado con los tuyos, esto generaría cierta tensiones y rivalidad. Tendrás que interceder para que se mantenga el buen ambiente y la armonía a tu alrededor.

Escorpio

Tienes que ser más paciente con tus seres queridos y no pelees por cosas que no son tan trascendentes. Alguien que es muy sensible percibirá tu malestar y podría resentirse. No lo permitas.

Sagitario

Aunque ambas partes tomaron una decisión radical, serán los sentimientos más fuertes que el orgullo y hoy surgirá un reencuentro. No obstante, aún deben de analizar y tomar decisiones.

Capricornio

Estás pensando en tomar distancia de alguien que sientes no tiene la madurez necesaria para llevar una relación. Si te apresuras podrías tener dudas posteriores. Espera y trata de dialogar.

Acuario

Una persona que tiende a intrigar intentará sacarte información que no conviene brindar. Sé muy cuidadoso de lo que digas. Hoy realizarás inversiones y compras para el bienestar familiar.

Piscis

Sientes algo muy intenso por alguien que tiende a evasivas. Controla tus pasiones y espera la llegada de un nuevo amor. Mereces recibir el mismo amor que brindas y todo es cuestión de tiempo.

