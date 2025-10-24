Asesinan a chofer de combi y dejan herido a su pasajero en el Callao en pleno estado de emergencia

Un nuevo hecho de violencia sacudió la noche del viernes 24 de octubre al Callao, en pleno estado de emergencia. A las 8:15 p. m., sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta interceptaron y abrieron fuego contra un vehículo de transporte público de placa APA-731 que circulaba por la intersección de las avenidas Néstor Gambetta y Alameda, en la jurisdicción de Ciudad del Pescador, Comisaría Castilla.

El conductor, identificado como Walter Leoncio Sandoval Castro, murió al instante tras recibir varios impactos de bala. Otro ocupante del vehículo resultó herido con una lesión en la pierna izquierda y fue trasladado de emergencia al hospital Sabogal, mientras que el fallecido fue llevado al hospital Daniel Alcides Carrión. Agentes de la Región Policial Callao iniciaron las diligencias correspondientes para identificar a los responsables del ataque.

Combi atacada a balazos.

Dejan nota extorsiva

Los Chukis sería la presunta banda detrás del ataque, ya que se encontró una nota extorsiva tras los hechos. La policía investiga mientras el pasajero herido es atendido en el hospital.

Dejan nota extorsiva.

