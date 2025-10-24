HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a chofer de combi y dejan herido a su pasajero en el Callao en pleno estado de emergencia

Sicarios atacaron a balazos un vehículo de transporte público en plena avenida Néstor Gambetta, en el Callao. La Policía investiga el caso como un presunto ajuste de cuentas.

callao
callao | composición LR

Un nuevo hecho de violencia sacudió la noche del viernes 24 de octubre al Callao, en pleno estado de emergencia. A las 8:15 p. m., sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta interceptaron y abrieron fuego contra un vehículo de transporte público de placa APA-731 que circulaba por la intersección de las avenidas Néstor Gambetta y Alameda, en la jurisdicción de Ciudad del Pescador, Comisaría Castilla.

El conductor, identificado como Walter Leoncio Sandoval Castro, murió al instante tras recibir varios impactos de bala. Otro ocupante del vehículo resultó herido con una lesión en la pierna izquierda y fue trasladado de emergencia al hospital Sabogal, mientras que el fallecido fue llevado al hospital Daniel Alcides Carrión. Agentes de la Región Policial Callao iniciaron las diligencias correspondientes para identificar a los responsables del ataque.

Combi atacada a balazos.

Combi atacada a balazos.

lr.pe

Dejan nota extorsiva

Los Chukis sería la presunta banda detrás del ataque, ya que se encontró una nota extorsiva tras los hechos. La policía investiga mientras el pasajero herido es atendido en el hospital.

Dejan nota extorsiva.

Dejan nota extorsiva.

lr.pe

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
