HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso
Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     Bomberos afectados tras atender incendio cerca al Congreso     
Sociedad

Integrante de la banda ‘Los Fatales Puñaleros del Este’, implicado en el asesinato de madre e hija en SJL, confiesa crimen: “Estaba drogado”

Carlos Gutiérrez Torres, de 18 años, confesó haber cometido el crimen bajo los efectos de las drogas. La Policía también capturó a otros tres implicados en el crimen, en ellos dos menores de edad.

Integrante de la banda ‘Los Fatales Puñaleros del Este’, implicado en el asesinato de madre e hija en SJL
Integrante de la banda ‘Los Fatales Puñaleros del Este’, implicado en el asesinato de madre e hija en SJL | Foto: composición LR/BDP

La Policía Nacional del Perú anunció el pasado jueves 23 de octubre la captura de los presuntos implicados en el homicidio de Diana Portella Harter (53) y su hija Litzy Karen Espinoza Harter (30), suscitado durante la madrugada del mismo día en el sector La Huayrona, en San Juan de Lurigancho. En sus primeras declaraciones, Carlos Gianpiere Gutiérrez Torres (18), confesó haber cometido el crimen bajo los efectos de estupefacientes.

“Estaba drogado, en otro mundo, quiero que me perdonen”, expresó el agresor, quien fue capturado junto a dos cómplices —entre ellos, dos menores de edad— acusados de participar en el brutal ataque ocurrido durante el estado de emergencia que rige en Lima y Callao.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Alcalde de San Juan de Lurigancho propone liberar presos con enfermedades terminales: "Ya no significan un peligro para la sociedad"

lr.pe

Los implicados en el asesinato de madre e hija en SJL

El último jueves, Diana Harter Portella (53) y su hija Litzy Karen Espinoza Harter (30) fueron interceptadas por asaltantes cuando regresaban a su vivienda. Al resistirse al robo, los delincuentes apuñalaron en reiteradas ocasiones a las víctimas, que forman parte de la lista de ocho fallecidos por la delincuencia durante el estado de emergencia.

Horas después del asesinato, efectivos del Departamento de Investigación Criminal lograron la captura de Deibi Anderson Poma Alberca (25), quien tenía los dos celulares de las víctimas en su domicilio en la av. Canto Grande. Esta detención permitió dar con el paradero de Carlos Gianpiere Gutiérrez Torres (18) y de los menores de edad L.I.J.S.B (17) y P.J.S.S.B (16) en una segunda vivienda en la calle Almirante Miguel Grau. Los implicados fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de SJL.

En el operativo, la Policía encontró 200 envoltorios de PBC y diez bolsas de marihuana. Según el parte policial, la intervención se dio bajo la presunta comisión del delito contra el patrimonio (robo agravado) con subsecuente muerte. Las investigaciones policiales apuntan a que formaban parte de la banda conocida como “Los Fatales Puñaleros del Este”, dedicada al robo y ataque con armas blancas en la zona.

Detenidos tenían antecedentes

Deibi Anderson Poma Alberca anteriormente estuvo retenido por robo agravado con arma blanca en 2015 y 2022, así como por porte de armas de fuego y tenencia ilícita de drogas. Por su parte, los menores de edad se encuentran bajo investigación por su participación en el asesinato. Cabe destacar que los agentes del orden precisaron que las intervenciones se ejecutaron bajo los parámetros de flagrancia.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

Madre e hija son asesinadas tras resistirse a robo en SJL en medio del estado de emergencia

LEER MÁS
Extorsionadores amenazan a padres de colegio en SJL con atentar contra sus hijos si no pagan cupo: clases fueron suspendidas

Extorsionadores amenazan a padres de colegio en SJL con atentar contra sus hijos si no pagan cupo: clases fueron suspendidas

LEER MÁS
Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

Cámaras de seguridad revelan el momento exacto del ataque a madre e hija en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a ciudadano extranjero en Los Olivos en pleno estado de emergencia: habría llegado hace tres días al Perú

Asesinan a ciudadano extranjero en Los Olivos en pleno estado de emergencia: habría llegado hace tres días al Perú

LEER MÁS
Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

Adultos mayores son intervenidos por serenos de La Molina cuando hacían ejercicios en vía pública: "Estamos acá para bailar"

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

LEER MÁS
Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió asfixiada

Menor no falleció electrocutada cuando cargaba celular en VES: necropsia arroja que murió asfixiada

LEER MÁS
¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

¿Qué pasó con el Puente de la Paz de Miraflores y por qué cerraron temporalmente a dos meses de su inauguración?

LEER MÁS
Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

Avanza la Línea 2 del Metro: tuneladora Delia culmina tramo clave en el Cercado de Lima rumbo a la Estación San Marcos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Sociedad

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025