Integrante de la banda ‘Los Fatales Puñaleros del Este’, implicado en el asesinato de madre e hija en SJL | Foto: composición LR/BDP

La Policía Nacional del Perú anunció el pasado jueves 23 de octubre la captura de los presuntos implicados en el homicidio de Diana Portella Harter (53) y su hija Litzy Karen Espinoza Harter (30), suscitado durante la madrugada del mismo día en el sector La Huayrona, en San Juan de Lurigancho. En sus primeras declaraciones, Carlos Gianpiere Gutiérrez Torres (18), confesó haber cometido el crimen bajo los efectos de estupefacientes.

“Estaba drogado, en otro mundo, quiero que me perdonen”, expresó el agresor, quien fue capturado junto a dos cómplices —entre ellos, dos menores de edad— acusados de participar en el brutal ataque ocurrido durante el estado de emergencia que rige en Lima y Callao.

Los implicados en el asesinato de madre e hija en SJL

El último jueves, Diana Harter Portella (53) y su hija Litzy Karen Espinoza Harter (30) fueron interceptadas por asaltantes cuando regresaban a su vivienda. Al resistirse al robo, los delincuentes apuñalaron en reiteradas ocasiones a las víctimas, que forman parte de la lista de ocho fallecidos por la delincuencia durante el estado de emergencia.

Horas después del asesinato, efectivos del Departamento de Investigación Criminal lograron la captura de Deibi Anderson Poma Alberca (25), quien tenía los dos celulares de las víctimas en su domicilio en la av. Canto Grande. Esta detención permitió dar con el paradero de Carlos Gianpiere Gutiérrez Torres (18) y de los menores de edad L.I.J.S.B (17) y P.J.S.S.B (16) en una segunda vivienda en la calle Almirante Miguel Grau. Los implicados fueron trasladados a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de SJL.

En el operativo, la Policía encontró 200 envoltorios de PBC y diez bolsas de marihuana. Según el parte policial, la intervención se dio bajo la presunta comisión del delito contra el patrimonio (robo agravado) con subsecuente muerte. Las investigaciones policiales apuntan a que formaban parte de la banda conocida como “Los Fatales Puñaleros del Este”, dedicada al robo y ataque con armas blancas en la zona.

Detenidos tenían antecedentes

Deibi Anderson Poma Alberca anteriormente estuvo retenido por robo agravado con arma blanca en 2015 y 2022, así como por porte de armas de fuego y tenencia ilícita de drogas. Por su parte, los menores de edad se encuentran bajo investigación por su participación en el asesinato. Cabe destacar que los agentes del orden precisaron que las intervenciones se ejecutaron bajo los parámetros de flagrancia.

Canales de ayuda

