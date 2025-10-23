HOYSuscripcion LR Focus

Expertos advierten riesgos por restricción de visitas en penales de Lima y Callao durante el estado de emergencia

Expertos en seguridad ciudadana advierten sobre posibles consecuencias negativas derivadas de la privación del derecho a la visita de los reos.

Gobierno impone restricciones a visitas en penales de Lima y Callao.
Gobierno impone restricciones a visitas en penales de Lima y Callao. | Composición LR

La declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao, anunciada por el presidente de la República, José Jerí, e implementada mediante el Decreto Supremo N.º 124-2025-PCM, conllevó una serie de medidas de urgencia para combatir la inseguridad ciudadana, siendo uno de los principales ejes el control penitenciario.

El paquete de medidas incluye, además de los apagones eléctricos, la destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas y el uso del polígrafo sobre el personal penitenciario, la restricción de visitas a los reos. Para entender las implicancias y posibles consecuencias de esta última medida, La República conversó con especialistas en seguridad ciudadana y un exministro del Interior.

PUEDES VER: Madre increpa a José Jerí tras el asesinato de su hija de 19 años, la bailarina Ariana Cañola: "Mi niña se iba a graduar"

Restricción de visitas a reos en las cárceles de Lima y Callao

El artículo 6 del decreto detalla las acciones específicas que el gobierno optó por establecer en los establecimientos carcelarios, haciendo énfasis en el régimen de visitas a los internos. De acuerdo con el texto, los internos del régimen cerrado ordinario solo tendrán derecho a una visita semanal, mientras que a los del régimen cerrado especial solo se les permitirá una visita quincenal.

Restricción a visitas en penales. Fuente: El Peruano

Restricción a visitas en penales. Fuente: El Peruano

Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los presos del régimen ordinario son considerados en vías de resocialización, aunque están sujetos a restricciones disciplinarias y de vigilancia estrictas debido a los crímenes que cometieron. Por otro lado, en el régimen cerrado especial se les considera reos de alta peligrosidad y las restricciones impuestas son mucho más severas.

La medida de urgencia, avalada por el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, restringe los derechos constitucionales de los ciudadanos, incluyendo a los privados de libertad. Esto ocurre pese a que el Código de Ejecución Penal reconoce el derecho de los internos a mantener comunicación periódica con sus familiares y amigos como un elemento fundamental para el proceso de resocialización.

PUEDES VER: Borran mural de 'Trvko', cantante asesinado por la PNP en marcha de la 'Generación Z', en La Victoria

Expertos opinan sobre la restricción de visitas en penales

Para José Manuel Saavedra, presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras para América Latina y el Caribe, esta es una de las medidas más acertadas de la administración de Jerí. “En las horas de visita estuvieron ingresando celulares y otros objetos ilegales, previo reglaje, para las extorsiones. Ya era preocupante”, explica.

Reglamento de visitas en penales. Fuente: Reglamento del Código de Ejecución Penal Perú

Reglamento de visitas en penales. Fuente: Reglamento del Código de Ejecución Penal Perú

Sin embargo, Saavedra aclara que tanto la limitación de las visitas, como el apagón eléctrico y la destrucción de antenas cerca de los penales, son medidas que ya debieron ser implementadas por otros gobiernos y que “no debieron esperar a una situación crítica”.

Por otro lado, Wilfredo Pedraza, exministro del Interior (Mininter) y exdirector del INPE, aseguró que dicha medida podría tener consecuencias negativas para la integridad de los reos.

“En las visitas, los familiares proveen medicinas y artículos de primera necesidad, los cuales son básicos para sobrevivir en los penales”, reconoce Pedraza. Similar argumento es el de Stefano Corzo, sociólogo y especialista en seguridad ciudadana, quien asegura que "hay abundante evidencia de que las visitas y el contacto familiar está asociado a menor reincidencia y mejor reintegración post-liberacion".

Ambos añaden que, por el contrario, se deberían fortalecer las medidas de seguridad en las requisas en las celdas, pues estas acciones no deben quedar en el corto plazo o solo ser consideradas en los estados de emergencia, sino como políticas públicas.

Tanto Saavedra como Corzo advierten que, de continuar con esta medida, dentro de los penales podría surgir un ambiente tenso y peligroso que pondría en riesgo la integridad del personal de seguridad, así como la de los propios prisioneros. No se descarta posibles motines u actos de violencia para recuperar este derecho, alertan.

PUEDES VER: Deportista peruano viajó a Italia por una mejor vida, pero falleció en accidente de tránsito: familia pide ayuda para la repatriación

Familias preocupadas por la restricción de visitas en penales

Una madre de familia, quien prefirió mantener su nombre en reserva, declaró a este medio que, así como ella, son varias personas que recién se enteraron de la medida cuando hacía fila para ingresar al penal y que el personal de seguridad del establecimiento no supo explicar cómo se establecería la restricción.

"Aquí [en el Establecimiento Penitenciario Lurigancho] tuvimos que hacer cola por más de dos horas que nos informen que no podemos ver a nuestros hijos", dijo la mujer.

Un exreo del penal de Lurigancho denunció una serie de irregularidades que se estarían cometiendo dentro del centro penitenciario. Fuente: Composición LR

Un exreo del penal de Lurigancho denunció una serie de irregularidades que se estarían cometiendo dentro del centro penitenciario. Fuente: Composición LR

Por otro lado, José Carlos, padre de un reo en Ancón I, aseguró que suele visitar el penal para proporcionar las medicinas a su hijo. "Mi hijo tiene una enfermedad congénica y tres veces a la semana tengo que venir acá para entregar lo que nos recetó el doctor. Ahora no sé si me permitirá ingresar para que mi hijo no muera", aseguró preocupado.

Su hijo es catalogado como reo primario del régimen cerrado ordinario; es decir, considerado de baja peligrosidad y al cual se le permite las visitas de más familiares, incluyendo a su esposa.

