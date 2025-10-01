Aprueban modificaciones en los tipos de pasaporte que obtendrán los peruanos. | Andina

El Congreso de la República aprobó la Ley 32457 que modifica las categorías de los Tipos de pasaporte según el Decreto Legislativo de migraciones 1350. Este régimen cambia la terminología legal del salvoconducto y el pasaporte especial, por uno de emergencia y oficial, respectivamente.

Ahora, el Estado peruano otorgará cuatro tipos diferentes del documento, según la necesidad del ciudadano, ya que cada uno responde funciones específicas si es que este se encuentra dentro del territorio nacional o en el extranjero.

¿Qué cambiará en el pasaporte peruano?

La reciente publicación de la ley en El Peruano expone las nuevas modificaciones en la terminología que autoriza la expedición de los pasaportes. Estos se categorizan según su tipo y necesidad del usuario. Aquí la lista oficial:

Pasaporte ordinario

Pasaporte oficial

Pasaporte diplomático

Pasaporte de emergencia

Otros que se determinen por instrumentos internacionales.

Estos documentos son expedidos por Migraciones en territorio nacional y en el extranjero por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las Oficinas Consulares del Perú.

¿Cuál es el impacto de las modificaciones en el pasaporte?

La actualización de la normativa busca aclarar la definición de cada categoría para evitar ambigüedades sobre las atribuciones de cada documento. El pasaporte oficial sustituye al especial y será utilizado por autoridades y delegados que asuman cargos oficiales fuera del territorio nacional. En el caso del pasaporte de emergencia, la nueva ley establece que su otorgamiento solo será en los consulados peruanos en el exterior y responderá solo a escenarios de imposibilidad administrativa, pérdida de documentación, robos o eventos inesperados.

Esta nueva regulación también incorpora beneficios especiales para niños y adolescentes nacidos fuera de Perú, así no estén registrados en Reniec, podrán acceder a un pasaporte de emergencia. La disposición legislativa facilitará la documentación de salvoconductos y pasaportes especiales en trámite o nuevos hasta el 1 de julio de 2026.

¿Cómo tramitar el pasaporte peruano?

Pago del derecho de trámite presencial o virtual en Págalo.Pe a S/120.90

Realizar cita en la plataforma de Migraciones con selección de sede, fecha y hora

Presentarse el día de la cita pactada con DNI, voucher de pago y constancia de cita.

Registrar datos biométricos con foto y huelas digitales bajo estándares internacionales: rostro descubierto, sin gafas, sombreros ni piercings.

Entrega de pasaporte electrónico será el mismo día o en los próximos 60 días, antes de su anulación.

