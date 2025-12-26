Loreto: colapso de balsa con 2.000 turistas casi desata tragedia durante paseo navideño

Una balsa flotante colapsó en Requena, Loreto, con más de 2.000 personas a bordo durante un paseo turístico. El incidente ocurrió en el Lago Avispa. | Composición LR

Una balsa flotante colapsó en Requena, Loreto, con más de 2.000 personas a bordo durante un paseo turístico. El incidente ocurrió en el Lago Avispa. | Composición LR

En la provincia de Requena, en Loreto, una balsa flotante colapsó en un fundo, con más de 2.000 personas a bordo. El hecho se registró en el Lago Avispa, durante un paseo turístico navideño.

La estructura de la balsa era de madera y empezó a hundirse de manera repentina, por lo que los niños, jóvenes y adultos se lanzaron al agua para ponerse a salvo, mientras otros lograron sujetarse a los bordes de la plataforma para evitar ser arrastrados por la corriente.

Heridos tras incidente en Loreto

Se registraron personas con golpes y heridas leves, sin víctimas mortales. Los ciudadanos cuestionaron la falta de medidas de seguridad en este tipo de establecimientos turísticos. Testigos señalan que no había control ni personal preparado para una emergencia.

Los esfuerzos continúan para evaluar la salud de los turistas, quienes terminaron empapados tras lanzarse al lago y se encuentran en estado de shock debido al hundimiento.

Las imágenes captaron a las personas huyendo entre gritos para salvarse. Foto: difusión.

Piden sanciones para los responsables

Las imágenes del colapso fueron difundidas en redes sociales. A raíz de ello, los afectados solicitaron la intervención del Ministerio Público y de las autoridades competentes para que se dispongan las diligencias de fiscalización en centros recreativos similares.

Exigen que se identifiquen a los responsables y se sancionen a los negocios que operan sin garantizar condiciones mínimas de seguridad para los visitantes en Loreto.

