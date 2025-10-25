HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso
Sociedad

Asesinan a ciudadano extranjero en Los Olivos en pleno estado de emergencia: habría llegado hace tres días al Perú

La víctima tomaba fotografías a las fachadas de las viviendas cuando fue atacada por dos sujetos en motocicleta. Los agresores huyeron tras el ataque.

Foto: Difusión
Foto: Difusión

Un ciudadano de nacionalidad venezolana ha sido asesinado a balazos en la madrugada de este sábado 25 de octubre en el cruce de la avenida Canta Callao con la calle Dos de Octubre, en el distrito de Los Olivos, mientras rige el estado de emergencia por la creciente inseguridad en Lima norte.

Según testigos, la víctima se encontraba tomando fotografías a las fachadas de varias viviendas de la zona cuando fue atacada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal. Los individuos le dispararon y huyeron inmediatamente del lugar.

Sujeto habría llegado al Perú hace tres días

Los vecinos alertaron al personal de emergencias para que puedan atender a la víctima. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, solo pudieron confirmar el fallecimiento del sujeto.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el hombre habría ingresado al Perú hace apenas tres días. Durante el registro del teléfono del fallecido, los agentes hallaron imágenes de diversas viviendas del área.

La Policía continúa con las diligencias para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del crimen. Se presume un posible ajuste de cuentas. En tanto, los residentes manifestaron su preocupación por la continuidad de hechos violentos en zonas pese al estado de emergencia anunciado por el gobierno de José Jerí.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
