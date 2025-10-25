Un ciudadano de nacionalidad venezolana ha sido asesinado a balazos en la madrugada de este sábado 25 de octubre en el cruce de la avenida Canta Callao con la calle Dos de Octubre, en el distrito de Los Olivos, mientras rige el estado de emergencia por la creciente inseguridad en Lima norte.

Según testigos, la víctima se encontraba tomando fotografías a las fachadas de varias viviendas de la zona cuando fue atacada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta lineal. Los individuos le dispararon y huyeron inmediatamente del lugar.

Sujeto habría llegado al Perú hace tres días

Los vecinos alertaron al personal de emergencias para que puedan atender a la víctima. Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron, solo pudieron confirmar el fallecimiento del sujeto.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, el hombre habría ingresado al Perú hace apenas tres días. Durante el registro del teléfono del fallecido, los agentes hallaron imágenes de diversas viviendas del área.

La Policía continúa con las diligencias para identificar a los responsables y determinar las circunstancias del crimen. Se presume un posible ajuste de cuentas. En tanto, los residentes manifestaron su preocupación por la continuidad de hechos violentos en zonas pese al estado de emergencia anunciado por el gobierno de José Jerí.

