Sociedad

Esta es la edad que establece el Minedu para matricular a tus hijos en inicial: norma rige desde inicios del 2026

El Ministerio de Educación confirmó que mantiene la fecha de corte al 31 de marzo para el ingreso al nivel inicial; ya que, busca garantizar que los menores tengan la madurez cognitiva necesaria para su etapa escolar.

Los padres de familia podrán iniciar la matrícula digital el 19 de enero.
Los padres de familia podrán iniciar la matrícula digital el 19 de enero. | Foto: Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación (Minedu) ha puesto fin a las dudas de miles de padres de familia al ratificar oficialmente la normativa para el proceso de matrícula en el nivel inicial para el año escolar 2026. La entidad ratifica que los estudiantes deberán tener 3 años y confirmó que la fecha de corte se mantendrá fija en el 31 de marzo.

Minedu explicó que esta medida tiene un criterio metodológico que protege el desarrollo integral de niños y niñas, "respeta sus ritmos de maduración y prioriza su bienestar emocional, social y cognitivo en una etapa clave del aprendizaje".

Aumento docente llega con retraso: MEF transfiere S/208 millones tras críticas del Sutep

¿Cuál es la edad que Minedu ratifica para iniciar la etapa inicial?

Según lo establecido, para que un niño o niña pueda ser matriculado en el grupo de 3 años, deberá haber cumplido dicha edad a más tardar el 31 de marzo de 2026.

Minedu explica que el enfoque propuesto responde a estudios internacionales y nacionales que evidencian que niños de menor edad, dentro de un aula, enfrentan mayores dificultades cognitivas en compresión lectora, matemáticas y convivencia escolar. Asimismo, podrían experimentar niveles de inseguridad y fracaso escolar.

“La edad cronológica es un criterio protector, no arbitrario. Respetar el corte al 31 de marzo permite asegurar que los niños ingresen al sistema educativo cuando cuentan con la madurez necesaria para aprender, convivir y desarrollarse plenamente”, mencionó el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán.

Los estudiantes de nivel inicial podrán arrancar sus estudios a partir de los tres años. Foto: Minedu

Los estudiantes de nivel inicial podrán arrancar sus estudios a partir de los tres años. Foto: Minedu

¿Cuándo inicia la matrícula escolar 2026?

El Ministerio de Educación informó que la Matrícula 2026 tendrá dos modalidades: una presencial y otra digital.

En la modalidad presencial, las familias presentarán su solicitud de vacante del 2 al 11 de enero de 2026 en las instituciones educativas que sean de su preferencia, pero que no sean colegios que estén focalizados en la matrícula digital.

"Del 12 al 18 de enero se realizará la revisión de las solicitudes; del 19 al 30 de enero, la asignación de vacantes, y, finalmente, del 31 de enero al 4 de febrero de 2026, se efectuará el registro de los estudiantes en el SIAGIE", indicó Minedu.

En el caso de la modalidad digital, los padres podrán comenzar su proceso 'en línea' a partir del 19 de enero en 2711 instituciones educativas públicas de 20 UGEL focalizadas de Lima Metropolitana, Callao, Tacna, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias.

