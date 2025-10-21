Alberto Jordán criticó a la PNP y al Mininter por la gestión de compras. | Composición LR

Alberto Jordán, especialista en seguridad ciudadana, advirtió que la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio del Interior (Mininter) carecen de los procesos adecuados para adquirir equipos de seguridad, lo que ha contribuido al desinterés por modernizar las fuerzas del orden. Según explicó el experto en una entrevista con ATV+, la policía ha sido “abandonada” desde hace varias décadas.

El especialista también señaló que las restricciones y la falta de planificación impiden que la institución modernice su equipamiento. “Son entidades que no realizan buenos procesos”, afirmó, al referirse a los mecanismos de adquisición de ambas instituciones, una dependiente de la otra. Incluso expuso que muchos de los equipos datan del gobierno de Manuel Odría.

Crítica a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio del Interior

Jordán indicó que la burocracia y los intereses económicos retrasan la modernización policial. Explicó que “las instituciones ponen trabas para mejorar sus equipamientos” y que, como consecuencia, unidades como los portatropas de la época de Alan García están en desuso en los puertos del Callao, dejando infraestructura sin aprovechar.

“No saben comprar”, sostuvo, al comparar la gestión peruana con la de otros países de América Latina. “Chile es un ejemplo en la compra de equipos disuasivos”, afirmó, destacando que ese país adquirió camiones hidrantes y vehículos blindados modernos capaces de resistir ataques con bombas molotov, a diferencia de la obsoleta flota peruana.

“Si no hay planificación, los planes de seguridad no funcionan”, enfatizó, subrayando la necesidad de implementar procesos transparentes y eficientes para garantizar la seguridad de todos los peruanos.

Propuestas para mejorar la seguridad ciudadana en el Perú

Para optimizar las adquisiciones de la PNP, Jordán propuso que “una solución puede ser la compra de Gobierno a Gobierno”, lo que permitiría agilizar los procesos y garantizar la transparencia. Asimismo, afirmó que la policía debe depender más de la colaboración ciudadana que del Estado: “La Policía sobrevive del civil, no del Estado”, señaló, agregando que “las inversiones deben estar orientadas a mejorar la imagen de la institución” con el fin de fortalecer la confianza pública.

En cuanto a la planificación territorial, Jordán recomendó dividir Lima en seis o siete zonas con responsables definidos, distribuir la logística policial, militar y de serenazgo, y priorizar la atención en las áreas con mayor índice de criminalidad, incorporando estrategias de despliegue específicas.

Finalmente, el especialista valoró la gestión del presidente José Jerí, indicando que “me gusta la actitud del presidente” y que “lo que Jerí debe hacer es convocar a sus pares y aprender de las buenas prácticas internacionales” como parte del fortalecimiento de la seguridad ciudadana.