¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?
¿Habrá atención en los bancos el miércoles 24 de diciembre?     
🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Sociedad

65 escolares de entre 10 y 17 años logran ingresar a la UNAC con innovador método: "El estudio es un deporte"

Niños como Liam Vilcapoma y Paullo Mallma, ambos de 10 y 11 años, obtuvieron vacantes en Matemáticas, evidenciando el éxito del modelo educativo y rompiendo paradigmas sobre la exigencia académica.

Los escolares ingresaron gracias a una enseñanza conjunta y con división de aulas.
Los escolares ingresaron gracias a una enseñanza conjunta y con división de aulas.

En vísperas de la Navidad, 65 escolares del colegio Juventud Científica recibieron un reconocimiento excepcional por su esfuerzo académico: ingresaron a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) tras aprobar el examen de admisión. Entre los nuevos cachimbos figuran niños de 10 y 11 años, quienes obtuvieron vacantes en distintas carreras profesionales. Este resultado pone en evidencia la efectividad del método aplicado por el colegio Juventud Científica, ubicado en el distrito de El Agustino.

Según explicó la directora Lila, la preparación de los estudiantes no se enfoca únicamente en el rendimiento académico, sino también en el desarrollo de habilidades blandas. Además, la institución organiza sus aulas de acuerdo con la universidad a la que cada escolar aspira postular, estrategia que ha dado resultados desde su implementación. “El estudio es un deporte que utiliza libros”, destacó la representante del plantel en declaraciones a La República.

RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Promoción escolar se vuelve viral por su nombre 'CTMR': “Cinco temporadas de memorables recuerdos”

Formación académica y personal

“El método que aplicamos para formar a los escolares desde temprana edad es bien recibido porque los resultados se obtienen desde el inicio”, señaló la directora de la institución educativa. Añadió que el proceso cuenta con el acompañamiento de especialistas en psicología, quienes promueven una formación integral que no se limita al estudio, sino que impulsa el desarrollo de diversas capacidades personales.

Asimismo, la docente descartó que sus estudiantes puedan ser catalogados como “niños robots”, en referencia a una supuesta sobreexigencia académica. Precisó que, dentro de la malla curricular, también se incluyen cursos como oratoria, orientados a fortalecer el desenvolvimiento de los menores en distintos ámbitos de la vida cotidiana. “No solo apostamos por los resultados, sino también por el aspecto emocional. Tanto si el resultado es favorable como si no lo es, los niños deben comprender que forma parte de la vida”, afirmó.

En esa línea, la directora sostuvo que la organización de aulas según la universidad de interés ha permitido un aprendizaje más focalizado en el tipo de evaluación de cada casa de estudios. Por ello, enfatizó que sí es posible romper los paradigmas en torno a la alta exigencia de los exámenes de admisión en las universidades nacionales.

PUEDES VER: Denuncian que tesorera se robó S/ 9.000 destinados a fiesta de promoción: dijo que estaba en UCI y se fue de viaje

Acumulan hasta tres ingresos

Entre los casos más destacados figura Liam Vilcapoma Tenorio, de 10 años, estudiante de 5.º de primaria, quien ingresó a la carrera de Matemática. Pese a su corta edad, acumula tres ingresos universitarios: a la UNAC (diciembre de 2025), a la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (agosto de 2025) y a la Universidad Nacional Federico Villarreal (abril de 2025). Además, ha obtenido el primer lugar en diversos concursos nacionales de matemática.

Otro caso relevante es el de Paullo Mallma Alice Briana, de 11 años, estudiante de 6.º de primaria, quien también ingresó a la carrera de Matemática. La escolar registra tres ingresos universitarios: UNAC (diciembre de 2025), Universidad Nacional Federico Villarreal (abril de 2025) y Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (marzo de 2024).

De igual forma, Juan Quispe Quintana, de 11 años y estudiante de 6.º de primaria, obtuvo una vacante en la carrera de Contabilidad, lo que representa su segundo ingreso universitario tras haber accedido previamente a la Universidad Nacional Federico Villarreal en abril de 2024. En tanto, Franco Alarcón Thiago Kriztov, también de 11 años, alcanzó una vacante en Ingeniería Pesquera, sumando dos ingresos universitarios: UNAC (diciembre de 2025) y Universidad Nacional Federico Villarreal (abril de 2025).

