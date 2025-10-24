HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Feminicidio en el Callao: suboficial de la Marina de Guerra habría confesado crimen a hermana de la víctima

Madre de la víctima contó que un día antes intentó denunciar el caso de violencia contra el presunto feminicida en la comisaria de San Miguel, pero los policías no quisieron tomar sus declaraciones.

Suboficial de la Marina de Guerra asesinó a su pareja en el Callao.
Suboficial de la Marina de Guerra asesinó a su pareja en el Callao. | URPI

Un caso de feminicidio se reportó esta mañana del 24 de octubre en la región Callao, cuando un hombre identificado como Aaron Zavaleta Vernazza (27) confesó haber asesinado a su pareja al interior de hotel ubicado en el jr. Pacífico, en la Perla. El sujeto fue intervenido tras intentar autolesionarse al interior de su domicilio.

Vecinos de la zona alertaron el hecho a las autoridades, quienes llegaron y trasladaron al sujeto al Hospital Alcides Carrión. De acuerdo con el general PNP Isaac Candia Haro, el feminicida pertenecería a la Marina de Guerra con el cargo de suboficial. Además, indicó que se encuentra en calidad de detenido en el establecimiento de salud.

lr.pe

Feminicidio se pudo haber evitado

Tras el lamentable caso, la madre de la víctima denunció que el día de ayer, 23 de octubre, se acercó junto a su hija a la comisaria de San Miguel para denunciar a Zavaleta Vernazza por amenazar de muerte a la víctima en la puerta de su casa. Sin embargo, en las instalaciones de la PNP, los oficiales no aceptaron tomarle la denuncia.

La mujer comentó que el suboficial de la Marina había violentado anteriormente a la joven a pesar de que su hija había terminado la relación hace seis meses. La familia de la víctima se enteró de la tragedia, porque el feminicida llamó a la hermana de su expareja para confesarle el crimen.

Ministerio Público investiga el caso

El general PNP señaló que están a la espera de los peritos de criminalística para que recaven información sobre los hechos al interior del cuarto del Hotel Pacífico en el Callao. Personal de la Fiscalía se deberá continuar con las diligencias para el levantamiento del cadáver.

Familiares exigen justicia para la joven, quien salió esta mañana con dirección a su trabajo alrededor de las 6 de la mañana.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

