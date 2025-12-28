El túnel que cruzará San Juan de Lurigancho en 10 minutos: cómo será y cuándo se inaugura

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) puso en marcha un ambicioso proyecto de infraestructura vial que recorrerá más de diez distritos de Lima y Callao: el Anillo Vial Periférico. La obra, considerada una de las más importantes para la capital, contempla la construcción de dos túneles, uno de ellos ubicado en San Juan de Lurigancho, el distrito con mayor población de Lima.

Según el MTC, esta vía expresa de peaje tendrá una extensión total de 34,8 kilómetros y beneficiará a más de cuatro millones de ciudadanos. El objetivo principal es reducir la congestión vehicular y los costos logísticos, lo que permitirá mejorar la dinámica económica y optimizar los tiempos de traslado en la ciudad.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Cómo se desarrollará el Túnel Vial Periférico?

El primer túnel del proyecto se desarrollará entre los tramos 1 y 2 del anillo. El tramo 1 atravesará el Callao, San Martín de Porres y Los Olivos, mientras que el tramo 2 conectará San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas y Lurigancho. De acuerdo con el cronograma oficial, la ejecución de esta infraestructura demandará aproximadamente 5.2 años.

Entre los beneficios destacados de la obra se encuentran la disminución del tiempo de viaje, la reducción de emisiones contaminantes, la menor incidencia de accidentes de tránsito y el ahorro en costos de mantenimiento vehicular, lo que impactará directamente en la calidad de vida de los vecinos de las zonas involucradas.

El Anillo Vial Periférico contará con tres carriles por sentido y una velocidad de diseño de 80 km/h. Además, se implementarán vías laterales sin peaje para facilitar el tránsito local. El proyecto incluye 4.22 kilómetros de túneles dobles y de triple carril, así como la construcción de 11 viaductos, 16 pasos a desnivel y 18 pasos superiores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.