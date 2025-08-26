HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Peruano viaja a EEUU tras ganar lotería de visas, obtiene su Green Card y ahora triunfa trabajando en fábrica textil: "No nos rendimos"

Tras tener sus documentos en regla, el inmigrante proveniente de Perú decidió apostar por una nueva vida en EE.UU.

Peruano gana lotería de visa, consigue una Green Card y tiene empleo estable en Estados Unidos.
Peruano gana lotería de visa, consigue una Green Card y tiene empleo estable en Estados Unidos.

Los sorteos de visas americanas son oportunidades únicas para muchos inmigrantes interesados en viajar a EE.UU. Sin embargo, para Javier Chumbes fue el inicio de un cambio completo en su vida laboral y personal.

Esta es la historia de un peruano que pasó de vivir en el Callao a residir de manera en Pensilvania. Con casi 4 años en el país, Javier mantiene su Green Card y un empleo dentro de una fábrica textil. Ante ello, La República tuvo una conversación en exclusiva con Javier para saber más de su vida en el territorio americano.

Javier Chumbes apostó por una nueva vida de Estados Unidos dejando su vecindario del Callao.

Javier Chumbes apostó por una nueva vida de Estados Unidos dejando su vecindario del Callao. Foto: Javier Chumbes.

PUEDES VER: Padre latino suplica no ser deportado de EEUU para estar en la cirugía a corazón abierto de su hija: "Mi temor más grande"

lr.pe

¿Qué motivó el deseo de Javier Chumbe para viajar a EE.UU.?

"Desde pequeño siempre quería viajar a otro país", dijo Javier. El hecho de tener familiares, quienes hablaron maravillas del país, en Estados Unidos le permitía tener una adaptación más sencilla. Entonces, esos puntos a su favor le sirvió como inspiración para poder irse al territorio estadounidense.

"No me chocó tanto el cambio", aseguró Chumbes. Tras ganarse una visa en 2021, Javier emprendió su rumbo al país americano, donde fue recibido por sus familiares que le otorgaron un espacio para hospedarse.

PUEDES VER: Conoce La Peruanita Minimarket, la única tienda de productos peruanos en Las Vegas que conquista EEUU: "Te damos tu yapa"

lr.pe

Una pandemia que casi arruina sus sueños en EE.UU.

Javier nos contó que los trámites migratorios para su viaje a Estados Unidos demoraron menos de un mes. Con ello, él se encontraba cómodamente buscando empleos, pero la llegada del COVID-19 casi puso en peligro sus planes.

La pandemia generó un fuerte temor para Chumbes porque pensaba que podían rechazarle el permiso debido a que "las personas no podían salir". A pesar de ello, tras la habilitación de algunos cupos y algunas entrevistas, Javier logró concretar exitosamente su salida del Perú.

PUEDES VER: Peruana fue despedida un año antes de terminar su pasantía de US$7.000 en EEUU por quejarse del incumplimiento del programa

lr.pe

El choque cultural entre EE.UU. y Perú

Uno de los temas que influyó en el choque cultura fue el idioma, según Javier. Nos comentó que tuvo la suerte de acabar sus estudios de inglés en el ICPNA que le permitió defenderse laboralmente. "El lenguaje es muy distinto a lo que uno estudia en Perú", explicó Chumbes.

Una salida grupal con amigos de anteriores trabajos en Estados Unidos.

Una salida grupal con amigos de anteriores trabajos en Estados Unidos. Foto: Javier Chumbes.

PUEDES VER: Peruana llegó a EEUU sin saber inglés y ahora es influencer de productos de belleza: "Lima ya no me daba espacio para crecer"

lr.pe

Una mala experiencia laboral de 24 horas en Nueva York

Uno de los primeros empleos de Javier fue trabajar dentro de un supermercado. La experiencia laboral duro 24 horas y fue de mal gusto para él. Las funciones se limitaban a prensar cartones, pero no tenía mucho conocimiento al ser un empleado nuevo.

En vez de recibir una capacitación, el jefe lo terminó tratando mal, acusándolo de no saber hacer las cosas. Al día siguiente, nuestro compatriota volvió y le indicaron que no era necesario sus servicios, y que se fuera.

Luego de recibir esa noticia, Javier analizó la situación y concluyó que ese supermercado solo buscaba contratar empleados al momento y explotarlos. "Contrataba persona al momento. Para explotarlas y cosas así", dijo el peruano.

PUEDES VER: Peruano gana Premio Emmy por reportaje sobre venezolana que viajó a EEUU para salvar vida de su hija con síndrome de Down

lr.pe

Adiós a Nueva York y el nuevo inicio en Pensilvania

Javier Chumbes tomo otra nueva decisión que requirió una nueva mudanza. Tras despedirse de Nueva York, el peruano se movió a la casa de unos familiares en Pensilvania. Desde su llegada, Chumbes se ha mantenido en el rubro de fábricas.

A diferencia de su empleo en Perú, como asistente administrativo, Javier se unió a las labores de almacenes donde empaquetan productos de ropa y se maneja maquinaria pesada. "Eso me chocó un poco, pero como todo peruano no nos rendimos", aseguró.

PUEDES VER: Peruana egresó de la UNMSM, emigró a EEUU sin saber mucho inglés y hoy es una influencer de comida peruana muy exitosa

lr.pe

La nueva aventura de Javier Chumbes en TikTok

Un nuevo propósito impuesto por Javier consiste en poder usar su TikTok como red de información para ayudar a distintos peruanos y latinos residentes en EE.UU. contando sus propias experiencias y dando consejos. "Esa es mi idea, poder crear una comunidad de personas latinas, peruanas", contó Chumbes.

Javier Chumbes tiene compañeros peruanos en su actual trabajo en Pensilvania.

Javier Chumbes tiene compañeros peruanos en su actual trabajo en Pensilvania. Foto: Javier Chumbes.

