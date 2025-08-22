HOYSuscripcion LR Focus

El doctor que comió heces para frenar una epidemia
Historias Estados Unidos

El emotivo momento del juez Frank Caprio con un inmigrante latino que no sabía inglés: redujo su multa por bailar bachata

Frank Caprio fue considerado como un juez que dictaminaba con compasión y comprensión en todos los casos que se presentaban ante él.

Frank Caprio le pidió a Cleuri González que bailara bachata.
Frank Caprio le pidió a Cleuri González que bailara bachata. | Composición LR

Frank Caprio, conocido en redes sociales como "el juez más amable del mundo", falleció el 21 de agosto a los 88 años. Siempre fue recordado por su carisma y su particular forma de impartir justicia. En una ocasión, tuvo frente a él a un inmigrante dominicano que no hablaba inglés. La sentencia terminó con una escena graciosa para quienes presenciaron el juicio.

Durante un episodio del programa televisivo Caught in Providence, Caprio tuvo que decidir si Cleuri González debía pagar una multa de US$500 por escuchar música a alto volumen mientras conducía su automóvil. Sin embargo, la barrera del idioma fue un primer obstáculo, por lo que se recurrió a una traductora.

Una traductora tuvo que ayudar a Cleuri González con el inglés. Fuente: Youtube

Frank Caprio ayudó a un inmigrante dominicano que no hablaba inglés

Fiel a su carácter amable y comprensivo, el juez solicitó que Cleuri González fuera juzgado en su idioma natal: el español. Con la ayuda de una traductora, el magistrado pidió al dominicano que explicara su situación.

González relató que los agentes que lo detuvieron por escuchar música se burlaron de él por no hablar inglés. Inmediatamente, el juez preguntó: "¿Qué música era?". González respondió que escuchaba bachata. Caprio, entre bromas, comentó: "Quiero ver qué tipo de bailarín es", entonces le pidió que demostrara sus habilidades de baile.

La traductora, entre risas, bromeó diciendo que lo que realmente escuchaba era merengue, provocando carcajadas entre los presentes.

Frank Caprio redujo la multa a Cleuri González

"¿Viste la cara que tenía mientras bailaba? Estaba en el paraíso", dijo el juez a la traductora tras comprender la situación. "Estoy feliz porque Estados Unidos es un país maravilloso", respondió González, quien indicó ser hijo de un ciudadano estadounidense y un expolicía en República Dominicana.

"Me encantaría estar en República Dominicana", confesó Caprio. Finalmente, determinó que González solo debía pagar US$50 por la infracción. El dominicano aceptó alegremente.

Al finalizar, el juez le dijo a González: "Puedes salir de aquí bailando".

