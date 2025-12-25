HOYSuscripcion LR Focus

Frases cortas y bonitas para compartir con familia y amigos en esta Navidad
Sociedad

Iba a misa por Navidad y terminó detenido: adulto mayor causa destrozos tras impactar su auto contra negocio en Centro de Lima

El vehículo se empotró contra una óptica en el jirón Caylloma, en Cercado de Lima, y ocasionó severos daños materiales. El conductor fue llevado a la comisaría de Monserrat mientras las autoridades esclarecen las causas del accidente.

Adulto mayor impacta su auto contra óptica en Cercado de Lima y dueño denuncia cuantiosas pérdidas
Adulto mayor impacta su auto contra óptica en Cercado de Lima y dueño denuncia cuantiosas pérdidas | Kevinn García

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la mañana de Navidad dejó importantes daños materiales en un negocio del Cercado de Lima. Un automóvil se estrelló contra la fachada de la óptica SolSol, ubicada en la cuadra dos del jirón Calyloma, generando alarma entre comerciantes y vecinos de la zona.

El vehículo, conducido por un adulto mayor identificado como Gerardo Reyes, impactó violentamente contra la fachada del negocio. Tras el incidente, el conductor fue intervenido por la Policía Nacional y trasladado a la comisaría de Monserrat para continuar con las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades. El propietario del local exige que se asuman los costos de reparación.

Conductor fue trasladado a la comisaría de Monserrat para las diligencias. Foto: Kevinn García

Conductor fue trasladado a la comisaría de Monserrat para las diligencias. Foto: Kevinn García

Conductor impacta contra óptica en Centro de Lima

Gerardo Reyes, en declaraciones para La República, aseguró que el accidente se produjo por un desperfecto en su vehículo que ocasionó que perdiera el control. “Se me bajó el freno y eso dio origen a que se acelere el carro. Por ello he chocado No hay otra razón", declaró el conductor tras ser intervenido por la Policía.

Reyes también señaló que se dirigía a una actividad religiosa por las celebraciones navideñas. “Yo venía a la misa de la Merced. Hay una dancita que se organiza todos los años, se llama la danza de pastores, y esa danza tiene su misa a las 9:00 de la mañana”, manifestó.

Conductor afirma que accidente se ocasionó por una falla mecánica. Foto: Kevinn García

Conductor afirma que accidente se ocasionó por una falla mecánica. Foto: Kevinn García

Propietario del negocio denuncia cuantiosas pérdidas y exige reparación

El dueño de la óptica SolSol relató que se enteró del accidente a través de uno de sus trabajadores, quien le envió una fotografía del lugar. “Me llamó en la mañana y me dijo: ‘revisa tu teléfono, te envié ahí una foto’. Cuando lo veo, obviamente pues el carro estaba empotrado ahí”, contó con evidente preocupación.

El impacto dañó severamente la infraestructura del local. Según detalló el propietario, quedaron destruidos estantes de lentes, muebles, mercadería, una pared interna, la columna exterior, el piso y la puerta principal, la cual había sido instalada recientemente. “No te puedo decir exactamente cuánto hay en pérdidas, pero es una cantidad regular. Todo lo que es mercadería está tirada en el piso, los muebles están dañados y la puerta también”, explicó.

El comerciante indicó además que testigos del hecho señalaron un comportamiento inusual del conductor tras el accidente. “Las personas que vieron al conductor dan a entender que estaba en estado de ebriedad, porque estaba tomando bastante agua”, afirmó, aunque precisó que esa versión deberá ser confirmada por las autoridades.

Finalmente, exigió que el responsable asuma los costos de los daños ocasionados. “Obviamente tiene que reconocer todos los daños que se han dado ahí. Ahora yo tengo que quedarme, hasta pasar la noche porque puerta no tengo y hay bastante mercadería y equipos del consultorio”, concluyó.

