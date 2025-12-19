Receta de pavo navideño: ¿cuánto tiempo necesita hornear, según su peso?

Preparar el pavo navideño puede ser un desafío si no se conoce bien el proceso de cocción y los ingredientes adecuados. Para lograr el resultado perfecto, es fundamental prestar atención a aspectos como el tiempo de cocción, la temperatura del horno y la selección de los condimentos. Aunque la receta puede variar dependiendo de si el pavo lleva relleno o no, el objetivo siempre es el mismo: conseguir un pavo jugoso y sabroso para la cena de Nochebuena.

En este sentido, lograr un pavo perfecto para la celebración del 25 de diciembre implica seguir una serie de pasos cuidadosamente. Desde la descongelación del ave hasta el horneado final, cada etapa influye en el sabor y la textura del plato. Con la preparación adecuada, el pavo navideño se convierte en un platillo delicioso que acompaña a las familias en una de las festividades más esperadas del año 2024.

¿Cuánto tiempo debe hornearse el pavo en Navidad según su peso?

El tiempo necesario para cocinar un pavo depende de su tamaño. A continuación se detallan los tiempos aproximados para cada tipo de pavo:

Pavo pequeño (4-5 kilos): 2 horas

2 horas Pavo mediano (6-7 kilos): 2 horas y media

2 horas y media Pavo grande (8-10 kilos): 3 horas

3 horas Pavo extragrande (11 kilos o más): 4 horas

¿A qué temperatura se debe hornear el pavo para que quede perfectamente cocido?

El tiempo de cocción indicado es para un horneado a 180 ºC. Si el pavo lleva relleno, necesitará un tiempo adicional de 20 a 30 minutos. Es importante monitorear el pavo constantemente, ya que los hornos varían y cada ave puede tener diferentes tiempos de cocción. Se recomienda verificar la cocción 30 minutos antes del tiempo estimado para evitar que el pavo quede sobrecocido o quemado.

Consejos para hornear el pavo navideño

Precalienta el horno a 180 ºC durante 10 minutos antes de introducir el pavo. Coloca el pavo en una bandeja alta con la pechuga hacia arriba, las patas atadas y cúbrelo con papel aluminio. Coloca una bandeja con agua debajo (baño María) para mantener la humedad. Baña el pavo con sus propios jugos cada 20 a 25 minutos. Gira la bandeja si observas que se dora demasiado de un lado. Al final, retira el papel aluminio y el baño María para lograr una piel dorada y crujiente.

¿Cómo puedes saber si el pavo está completamente cocido y listo para servir?

Para asegurarse de que el pavo está completamente cocido, es necesario comprobar que la temperatura interna de la carne haya alcanzado al menos 74 ºC, aunque puede retirarse del horno a los 73 ºC, ya que seguirá cocinándose por unos minutos fuera. Un termómetro de cocina es útil para verificar la temperatura, colocándolo en la pierna o el pecho sin tocar el hueso.

Otra forma de verificar es pinchar el pavo con un trinche o cuchillo: si el jugo que sale es rosado, el pavo aún no está listo. El jugo debe ser claro, sin rastros de sangre. También puedes comprobar la temperatura tocando el hueso: si está bien caliente, el pavo ya está cocido; si está frío, necesita más tiempo, y si está tibio, bastarán 15 a 20 minutos adicionales. Finalmente, otra señal de que el pavo está listo es cuando las articulaciones, como la pierna, ceden fácilmente al ser forzadas.