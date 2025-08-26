Chilena estuvo por perder viaje de vacaciones a Disney por problemas con su Visa Waiver de Estados Unidos. | Composición LR

El rechazo de una visa de Estados Unidos puede ser duro para los inmigrantes. Sin embargo, para la protagonista de esta historia significó el fin de uno de sus más preciados sueños: viajar a Disney.

Ella se llama Carla Rivero, ciudadana chilena, y organizó sus vacaciones con destino a Florida sin imaginar que el resultado de su solicitud de Visa Waiver podría poner en peligro sus planes en familia. "Estuve a nada de perder todo mi viaje", contó Rivero.

¿Qué error puso en peligro el viaje de la chilena a Disney?

Carla Rivero realizó el trámite para la Visa Waiver por internet y pago con los datos de su tarjeta. A los pocos minutos, recibió un correo electrónico que aparentaba una respuesta positiva, pero al revisarlo el resultado de su solicitud salía como rechazado.

La chilena comentó que le habrían rechazado el trámite debido a un error en los datos bancarios. "Tengan mucho cuidado de ingresar la tarjeta que siempre les resulta para todas sus compras internacionales", expresó Rivero.

Carla Rivero y su odisea para luchar por viajar a EE.UU.

Ante el resultado negativo, Carla realizó un nuevo pago con otra tarjeta y los resultados de la nueva solicitud tomarían siete días hábiles. Sin embargo, no recibió noticias sobre ello y en su desesperación decidió gestionar una visa de turismo.

"Te hacen 1000 preguntas", contó Carla. El viaje con su familia a Disney estaba planeado para el 12 de julio, mientras la cita para esta nueva visa se fijó para el 28 de julio. Encontrada en este panorama, la chilena solo dejo que las cosas pasen por sí solas.

Tras días de espera y angustia, Rivero recibió una noticia que le regresó "el alma al cuerpo". El correo electrónico tuvo como respuesta que su Visa Waiver fue aprobada y podía viajar sin problemas a EE.UU.

¿Cuántas visas de EE.UU. terminó obteniendo la chilena?

Tras realizar doble trámite, Carla Rivero acabó obteniendo un total de 2 visas en corto plazo. El primero sería la Visa Waiver válida por 2 años y para estadías de hasta 90 días. Mientras, la visa de B1/B2 tendría validez por 10 años.

Rivero comentó que se encontraba nerviosa en su entrevista para la visa de turismo debido a que muchas personas fueron rechazadas. A pesar de ello, su destino fue distinto, ya que recibió el estampado de la visa en su pasaporte.