Colombiano inicia servicio de lavado de coches y termina con un Mercedes-Benz en Estados Unidos. | Composición LR

La vida de los inmigrantes no suele ser sencilla al llegar a Estados Unidos. Sin embargo, un joven de 20 años decidió afrontar el panorama del país y apostar por un emprendimiento que nació de una afición, los lavados de autos.

El protagonista de esta historia de superación se llama Juan Rondón, proveniente de Colombia. Desde su perfil de TikTok, el joven decidió contar el nacimiento de su propia empresa creada con tan solo 19 años.

¿Cómo nació su exitoso negocio de lavado de coches en EE.UU.?

Fue en agosto de 2024 donde la vida de Juan Rondón cambiaría por completo. Mientras estaba en redes sociales, Rondón quedó fascinado luego de encontrarse un vídeo sobre el lavado de autos. "Se ve sencillo, me gusta. Entonces, dije: 'Vamos a hacerle'".

Juan empezó a informarse sobre productos y distintas técnicas de lavado. De esta forma, en su día de descanso se dirigió a un Home Depot para comprar su kit básico. Algunos primeros clientes fueron sus compañeros de trabajo en el restaurante.

Rondón ofreció limpiar cada uno de sus carros a cambio de que le pagaran con lo que desearan y le brindaran la oportunidad de obtener experiencia en el negocio de lavado de coches.

Una compra lujosa para un negocio prometedor en Kansas

El momento clave de su negocio llegó gracias al apoyo de un concesionario local. El establecimiento le dio una valiosa oportunidad para demostrar sus habilidades y perfeccionar su técnica. Tras ello, los clientes comenzaron a llegar generando ganancias importantes para Juan.

Gracias su crecimiento laboral tuvo la oportunidad de elevar su negocio comprándose una camioneta Mercedes-Benz. La compra no fue simplemente un lujo, sino pensando en dar una atención de manera profesional. "Si yo con 19 años pude, entonces todos pueden empezar, ¿no?", comentó el joven colombiano.