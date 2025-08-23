USCIS anuncia que inmigrantes solo necesitarán estos requisitos para renovar la Green Card en EEUU

Inmigrantes obtendrán una nueva Green Card con estos únicos requisitos ante USCIS en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recuerda a los inmigrantes la necesidad de tener la Green Card con validez. Con las políticas migratorias de Donald Trump, hoy ningún extranjero puede encontrarse seguro en el país.

De esta forma, la agencia federal apoyó a los migrantes con los elementos que deben manejar al momento de renovar su tarjeta verde en Estados Unidos.

¿Qué requisitos necesitan los inmigrantes para renovar su Green Card?

USCIS explicó las condiciones esenciales que deberán tener los inmigrantes al momento de tramitar una renovación de Green Card y poder seguir legalmente en Estados Unidos.

Poseer una Green Card vencida o por vencer.

Ser titular de una residencia permanente legal en EE.UU.

Estar en el país para realizar el trámite.

No tener delitos con gravedad.

Completar el Formulario I-90, sea por internet o por correo electrónico.

Emitir el pago a las tarifas.

Presentarse a la cita con USCIS para información biométrica: huellas dactilares y fotografías.

¿Cuándo presentar una renovación de Green Card en EE.UU.?

Todo inmigrante se verá obligado a presentar el Formulario I-90 para renovar la Green Card, en caso el documento se emitió con una validación de 10 años y ya venció o vencerá en los próximos 6 meses, según USCIS.

Otra situación que obligue a la renovación sería si una persona con residencia permanente legal llega a cumplir los 14 años de edad en el país, añadió la agencia federal.

¿Cuáles son los precios para renovar una Green Card?

Tramitar una renovación de Green Card tiene dos costos diferentes implementados por USCIS. El primer precio sería de US$415 si se realiza por internet, mientras el otro valor sería de US$465 si se presenta en papel.