HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Accidente de bus deja 5 muertos y varios heridos camino a Nueva York
Accidente de bus deja 5 muertos y varios heridos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos y varios heridos camino a Nueva York     Accidente de bus deja 5 muertos y varios heridos camino a Nueva York     
USA

USCIS anuncia que inmigrantes solo necesitarán estos requisitos para renovar la Green Card en EEUU

Los inmigrantes con Green Card válida por 2 años son considerados residentes permanentes condicionales por USCIS.

Inmigrantes obtendrán una nueva Green Card con estos únicos requisitos ante USCIS en Estados Unidos.
Inmigrantes obtendrán una nueva Green Card con estos únicos requisitos ante USCIS en Estados Unidos. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recuerda a los inmigrantes la necesidad de tener la Green Card con validez. Con las políticas migratorias de Donald Trump, hoy ningún extranjero puede encontrarse seguro en el país.

De esta forma, la agencia federal apoyó a los migrantes con los elementos que deben manejar al momento de renovar su tarjeta verde en Estados Unidos.

PUEDES VER: USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

lr.pe

¿Qué requisitos necesitan los inmigrantes para renovar su Green Card?

USCIS explicó las condiciones esenciales que deberán tener los inmigrantes al momento de tramitar una renovación de Green Card y poder seguir legalmente en Estados Unidos.

  • Poseer una Green Card vencida o por vencer.
  • Ser titular de una residencia permanente legal en EE.UU.
  • Estar en el país para realizar el trámite.
  • No tener delitos con gravedad.
  • Completar el Formulario I-90, sea por internet o por correo electrónico.
  • Emitir el pago a las tarifas.
  • Presentarse a la cita con USCIS para información biométrica: huellas dactilares y fotografías.

PUEDES VER: USCIS y Trump advierten a inmigrantes en EEUU: nueva restricción por 'antiamericanismo' para estas visas entra en vigor

lr.pe

¿Cuándo presentar una renovación de Green Card en EE.UU.?

Todo inmigrante se verá obligado a presentar el Formulario I-90 para renovar la Green Card, en caso el documento se emitió con una validación de 10 años y ya venció o vencerá en los próximos 6 meses, según USCIS.

Otra situación que obligue a la renovación sería si una persona con residencia permanente legal llega a cumplir los 14 años de edad en el país, añadió la agencia federal.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes con Green Card serán expulsados por cometer estos delitos y no podrán reingresar a EEUU

lr.pe

¿Cuáles son los precios para renovar una Green Card?

Tramitar una renovación de Green Card tiene dos costos diferentes implementados por USCIS. El primer precio sería de US$415 si se realiza por internet, mientras el otro valor sería de US$465 si se presenta en papel.

Notas relacionadas
USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card si tienen esta visa en EEUU: requisitos para la residencia permanente

USCIS confirma que inmigrantes podrán obtener la Green Card si tienen esta visa en EEUU: requisitos para la residencia permanente

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes recibirán sanciones graves si falsifican información para obtener la ciudadanía americana en EEUU

USCIS advierte que inmigrantes recibirán sanciones graves si falsifican información para obtener la ciudadanía americana en EEUU

LEER MÁS
USCIS y las buenas noticias para inmigrantes: requisitos actualizados para evitar la deportación de EEUU en 2025

USCIS y las buenas noticias para inmigrantes: requisitos actualizados para evitar la deportación de EEUU en 2025

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

LEER MÁS
USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

LEER MÁS
Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

LEER MÁS
Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

Así son las casas chinas 'para armar' que una inmigrante colombiana instaló en Estados Unidos: "Tienen todo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

USA

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

USCIS no facilitará la Green Card a inmigrantes en EEUU que incumplan estos requisitos básicos en 2025

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota