Isamel 'El Mayo' Zambada acepta ser culpable de narcotráfico en una corte de Estados Unidos. | Telemundo

Este lunes 25 de agosto, Ismael 'El Mayo' Zambada, considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos de México, decidió declararse culpable tras enfrentar múltiples cargos vinculados al tráfico de drogas.

Las declaraciones de Zambada fueron realizadas en una corte de Nueva York ante el juez Brian Cogan. El criminal de 77 años cambió su defensa luego de que se comunicó que no enfrentaría la pena de muerte, señaló Univision.

¿Cómo arrestaron a Ismael 'El Mayo' Zambada en EE.UU.?

En julio de 2024, los agentes del FBI lograron el arresto de Ismael 'El Mayo' Zambada en El Paso, Texas. Su detención sucedió junto con Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo Guzman". Ambos estaban en un avión privado que despegó desde México.

Zambada expresó que sus antiguos aliados del Cártel de Sinaloa le habrían tendido una trampa. El narcotraficante denunció ser secuestrado en Sinaloa y llevado sin consentimiento a EE.UU. Este acto marcó el inicio de una guerra interna entre las facciones de El Mayo y El Chapo, la cual ocasiono varios muertos y desaparecidos.