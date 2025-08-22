Deivy Alemán Oropesa, un padre cubano, vive una pesadilla luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) le advirtiera que debía abandonar Estados Unidos en dos semanas, a pesar de que su hija menor espera con urgencia una operación a corazón abierto.

El caso fue reportado por Telemundo 51, cuando su esposa, Yisel Miguel Sarduy, confirmó que Deivy no tiene antecedentes penales, ha trabajado durante casi 7 años en el país y ha pagado puntualmente sus impuestos.

Deivy Alemán Oropesa junto a su hija. Fuente: Facebook

Hija de Deivy Alemán Oropesa espera operación al corazón en Estados Unidos

Deivy Alemán se casó con Yisel Miguel, una ciudadana estadounidense, y juntos tuvieron una bebé que nació con complicaciones cardiovasculares. Los doctores le detectaron una condición congénita, lo que obligó a realizarle dos operaciones en sus apenas dos años de vida.

La pequeña, también ciudadana estadounidense, necesita otra operación a corazón abierto para mejorar su calidad de vida. Sin embargo, su padre podría ser deportado antes del 2 de septiembre de 2025. “Mi temor más grande es mi hija. No quiero que ella pase por otra cirugía sin mí. Solo pido que me dejen estar aquí, trabajando y cuidando a mi familia”, dijo con dolor Deivy Alemán a los medios.

Yisel Miguel Sarduy pide que su esposo no sea deportado de Estados Unidos

A través de un video en sus redes sociales, Yisel Miguel explicó que su hija fue diagnosticada, incluso antes de nacer, con válvula tricúspide, una malformación en el corazón que requirió una intervención quirúrgica. Por ello, pide que su esposo no sea deportado, con el fin de que la familia pueda mantenerse unida en este momento complicado.

Familia de Deivy Alemán Oropesa y Yisel Miguel Sarduy. Fuente: Facebook.

“Mi niña necesita a sus dos padres juntos. Yo debo estar con ella para cuidarla, y mi esposo necesita trabajar para sostener a nuestra familia. Por favor, es lo único que les pido. Estoy desesperada, ya no sé qué hacer”, expresó en el video.

También afirmó que Deivy es un ciudadano ejemplar, ya que en todos los años que lleva en Estados Unidos no ha tenido problemas con la justicia y ha trabajado honradamente como conductor de Uber. Por eso, solicitó el apoyo de las autoridades para que su hija no tenga que enfrentar una operación sin su padre a su lado.