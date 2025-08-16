Mujer vence al cáncer de mama, juega Monopoly y gana más de US$2 millones para disfrutarlo con sus 10 nietos en EEUU: "Valió la pena"
Esta sobreviviente de cáncer de mama y un paro cardiaco sorprendió a todos cuando sus intentos de juego se convirtieron en una gran fortuna.
- Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 16 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal
- El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo
Nicole Walter, una mujer de 42 años y abuela de 10 nietos, acaba de ganar US$2,021,096.49 jugando al Monopoly Progressive Jackpots en Pensilvania. Este es el premio más grande de la historia otorgado en el estado noroeste de Estados Unidos.
La afortunada ganadora no solo ha acaparado las portadas de los diarios locales debido a su particular vínculo familiar, sino también porque es sobreviviente de cáncer de mama y de un paro cardiaco.
Pennsylvania Lottery.
PUEDES VER: Estados Unidos suspende visas humanitarias para refugiados palestinos de Gaza por "una revisión exhaustiva del proceso"
Abuela de 42 años gana más de US$2 millones jugando al Monopoly en Pensilvania
Nicole, residente del condado de Warren, confesó que comenzó a jugar al Monopoly Progressive Jackpots por recomendación de su esposo, Walter. “Estaba jugando a la Lotería de Pensilvania en mi teléfono, y él estaba jugando en el suyo. Me dijo: ‘¡Probémoslo!’”, explicó la joven abuela.
Monopoly Progressive Jackpots.
Tras algunos intentos fallidos por diversión, contó que, de repente, la pantalla de su celular se puso en blanco y apareció un número superior a los US$2 millones. Se quedó en shock. “Lo disfrutamos, y esta vez realmente valió la pena”, dijo a la prensa al recibir el cheque de Pennsylvania Lottery.
PUEDES VER: Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico y es calificado como "catastrófico": pronostican que triplique su tamaño
¿Qué dijo la mujer que ganó más de US$2 millones jugando al Monopoly en Pensilvania?
Aunque aún no podía creer que había ganado los millones de dólares, reveló que su plan ahora es remodelar la casa de campo que le compró a un “buen amigo” para vivir cómodamente.
Drew Svitko, director ejecutivo de la Lotería de Pensilvania, señaló en un comunicado: "La increíble historia de Nicole nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante, y nos sentimos honrados de ser parte de momentos tan significativos para nuestros jugadores en todo el condado de Warren y más allá".