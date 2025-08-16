Nicole Walter, una mujer de 42 años y abuela de 10 nietos, acaba de ganar US$2,021,096.49 jugando al Monopoly Progressive Jackpots en Pensilvania. Este es el premio más grande de la historia otorgado en el estado noroeste de Estados Unidos.

La afortunada ganadora no solo ha acaparado las portadas de los diarios locales debido a su particular vínculo familiar, sino también porque es sobreviviente de cáncer de mama y de un paro cardiaco.

Nicole, residente del condado de Warren, confesó que comenzó a jugar al Monopoly Progressive Jackpots por recomendación de su esposo, Walter. “Estaba jugando a la Lotería de Pensilvania en mi teléfono, y él estaba jugando en el suyo. Me dijo: ‘¡Probémoslo!’”, explicó la joven abuela.

Tras algunos intentos fallidos por diversión, contó que, de repente, la pantalla de su celular se puso en blanco y apareció un número superior a los US$2 millones. Se quedó en shock. “Lo disfrutamos, y esta vez realmente valió la pena”, dijo a la prensa al recibir el cheque de Pennsylvania Lottery.

Aunque aún no podía creer que había ganado los millones de dólares, reveló que su plan ahora es remodelar la casa de campo que le compró a un “buen amigo” para vivir cómodamente.

Drew Svitko, director ejecutivo de la Lotería de Pensilvania, señaló en un comunicado: "La increíble historia de Nicole nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante, y nos sentimos honrados de ser parte de momentos tan significativos para nuestros jugadores en todo el condado de Warren y más allá".