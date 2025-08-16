HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería
Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     Primo de Dina Boluarte evaluó ascenso diplomático de su hijo en la Cancillería     
El doctor que comió heces para frenar una epidemia
El doctor que comió heces para frenar una epidemia     El doctor que comió heces para frenar una epidemia     El doctor que comió heces para frenar una epidemia     
Historias Estados Unidos

Mujer vence al cáncer de mama, juega Monopoly y gana más de US$2 millones para disfrutarlo con sus 10 nietos en EEUU: "Valió la pena"

Esta sobreviviente de cáncer de mama y un paro cardiaco sorprendió a todos cuando sus intentos de juego se convirtieron en una gran fortuna.

Nicole ganó jugando el Monopoly Progressive Jackpots.
Nicole ganó jugando el Monopoly Progressive Jackpots. | Composición LR

Nicole Walter, una mujer de 42 años y abuela de 10 nietos, acaba de ganar US$2,021,096.49 jugando al Monopoly Progressive Jackpots en Pensilvania. Este es el premio más grande de la historia otorgado en el estado noroeste de Estados Unidos.

La afortunada ganadora no solo ha acaparado las portadas de los diarios locales debido a su particular vínculo familiar, sino también porque es sobreviviente de cáncer de mama y de un paro cardiaco.

Pennsylvania Lottery.

Pennsylvania Lottery.

PUEDES VER: Estados Unidos suspende visas humanitarias para refugiados palestinos de Gaza por "una revisión exhaustiva del proceso"

lr.pe

Abuela de 42 años gana más de US$2 millones jugando al Monopoly en Pensilvania

Nicole, residente del condado de Warren, confesó que comenzó a jugar al Monopoly Progressive Jackpots por recomendación de su esposo, Walter. “Estaba jugando a la Lotería de Pensilvania en mi teléfono, y él estaba jugando en el suyo. Me dijo: ‘¡Probémoslo!’”, explicó la joven abuela.

Monopoly Progressive Jackpots.

Monopoly Progressive Jackpots.

Tras algunos intentos fallidos por diversión, contó que, de repente, la pantalla de su celular se puso en blanco y apareció un número superior a los US$2 millones. Se quedó en shock. “Lo disfrutamos, y esta vez realmente valió la pena”, dijo a la prensa al recibir el cheque de Pennsylvania Lottery.

PUEDES VER: Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico y es calificado como "catastrófico": pronostican que triplique su tamaño

lr.pe

¿Qué dijo la mujer que ganó más de US$2 millones jugando al Monopoly en Pensilvania?

Aunque aún no podía creer que había ganado los millones de dólares, reveló que su plan ahora es remodelar la casa de campo que le compró a un “buen amigo” para vivir cómodamente.

Drew Svitko, director ejecutivo de la Lotería de Pensilvania, señaló en un comunicado: "La increíble historia de Nicole nos recuerda que la vida puede cambiar en un instante, y nos sentimos honrados de ser parte de momentos tan significativos para nuestros jugadores en todo el condado de Warren y más allá".

Notas relacionadas
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 16 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 16 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

LEER MÁS
Estados Unidos suspende visas humanitarias para refugiados palestinos de Gaza por "una revisión exhaustiva del proceso"

Estados Unidos suspende visas humanitarias para refugiados palestinos de Gaza por "una revisión exhaustiva del proceso"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre luchó por salvar a su hijo de ser desconectado tras muerte cerebral: se atrincheró con un arma en hospital de EEUU

Padre luchó por salvar a su hijo de ser desconectado tras muerte cerebral: se atrincheró con un arma en hospital de EEUU

LEER MÁS
Peruano gana Premio Emmy por reportaje sobre venezolana que viajó a EEUU para salvar vida de su hija con síndrome de Down

Peruano gana Premio Emmy por reportaje sobre venezolana que viajó a EEUU para salvar vida de su hija con síndrome de Down

LEER MÁS
La impactante historia del hombre que utilizó la religión para ser polígamo y abusar de menores en EEUU: tenía más de 70 esposas

La impactante historia del hombre que utilizó la religión para ser polígamo y abusar de menores en EEUU: tenía más de 70 esposas

LEER MÁS
Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Melania Trump amenaza con demandar a Hunter Biden con US$1.000 millón por vincularla con Epstein

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Historias Estados Unidos

Un padre luchó por salvar a su hijo de la desconexión tras muerte cerebral: se atrincheró con un arma en hospital de EEUU

Venezolana sufrió grave accidente por un conductor ebrio, no logró trasplante de cara y terminó convirtiéndose un símbolo en EEUU

Peruana es despedida 5 meses después de invertir US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años: denuncia incumplimiento del programa

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota