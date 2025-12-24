Transportistas reportaron un fatal accidente de tránsito ocurrido en la víspera de Navidad en la provincia de Casma por la carretera Panamericana Norte. El suceso se registró la tarde del 24 de diciembre, frente a la playa conocida como La Gramita, dejando como saldo preliminar al menos cinco personas fallecidas y varios heridos.

De acuerdo con las primeras informaciones, se habría tratado de un quíntuple choque de grandes proporciones. En el siniestro estuvieron involucrados diversos vehículos, entre ellos una cámara frigorífica con tráiler que terminó aplastando una camioneta tipo miniván, en la que se habrían transportado una familia, ocasionando consecuencias fatales para sus ocupantes.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La miniván, habría sido conducida por Jorge Balarezo, quien falleció. En su interior viajaban al menos seis pasajeros, quienes habrían sufrido severas lesiones tras quedar atrapados bajo el pesado tráiler. La fuerza del impacto fue tal que el vehículo menor quedó completamente destrozado, evidenciando la gravedad del accidente y dificultando las labores de rescate. Sin embargo, una mujer logró ser rescatada de la parte trasera, por lo que fue llevada de emergencia al hospital.

La escena fue descrita como dramática por los conductores que circulaban por la zona en ese momento. Algunos de ellos lograron captar imágenes del siniestro, las cuales comenzaron a difundirse rápidamente a través de redes sociales.

Hasta el lugar del accidente llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú, así como personal especializado en rescate y unidades de emergencia. Los equipos trabajaron intensamente para auxiliar a las víctimas, recuperar los cuerpos atrapados y controlar el tránsito, que permaneció restringido durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Por el momento, las causas exactas del accidente no han sido determinadas oficialmente. No obstante, se presume que una mala maniobra o un error humano habría desencadenado el fatal choque. El número de víctimas mortales tampoco ha sido confirmado de manera definitiva, aunque las primeras versiones indican que al menos cuatro personas habrían perdido la vida.