Peruana invierte US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años y termina despedida en 5 meses: denuncia incumplimiento del programa

La ciudadana de Perú buscaba trabajar en algo relacionado con Marketing y terminó repartiendo volantes en EE.UU.

Peruana estudiante de marketing comparte su terrible experiencia en una pasantía en Estados Unidos.
Peruana estudiante de marketing comparte su terrible experiencia en una pasantía en Estados Unidos.

Busco ganar experiencia para su carrera, pero terminó trabajando de algo completamente diferente en EE.UU. Te contamos la historia de una joven peruana que pagó US$7.000 para entrar a un programa de pasantía, pero sufrió una dura experiencia.

El lugar destinado era Hawaii y el plan del programa señalaba a ser de 18 meses, contó la joven en TikTok. Sin embargo, terminó siendo despedida a los 5 meses solamente por reclamar detalles que no se cumplieron en el acuerdo.

PUEDES VER: Latina egresó de la UNMSM, emigró a EEUU sin saber mucho inglés y hoy es una influencer de comida peruana muy exitosa

¿Qué incumplimientos sufrió la peruana en Hawaii?

La joven peruana pensó que iniciaría una nueva vida en Hawaii en enero de 2024. "Un destino en el que jamás en mi vida pensé que iba a llegar a ir", dijo ella. Lamentablemente, sus ilusiones quedaron rotas después de varios incumplimientos del programa, los cuales la afectaron emocional y económicamente.

  • La oferta señaló una oferta laboral en Honolulu, pero cuando llegó la trasladaron para Muai.
  • El horario laboral indicado era de 35 a 40 horas semanales, pero tuvo una reducción de solo 32 horas.
  • Se prometió un entrenamiento de marketing y redes sociales, pero acabó vendiendo sesiones de fotos, cuidando plantas, cargando cajas y entregando volantes.
  • No aprendió nada sobre marketing y redes sociales.

PUEDES VER: Peruana llegó a EEUU sin saber inglés y hoy es influencer de productos de belleza: "Lima ya no me daba espacio para crecer"

¿Cómo reaccionó la empresa de Hawaii contra la peruana?

Según el relato de la joven peruana, la empresa de Hawaii no tuvo una buena reacción a sus quejas. Antes de su despido, la estudiante evidenció su molestia por no cumplir roles vinculados a su carrera, pero el manager principal le dijo que si estaba aprendiendo marketing.

Las quejas tomaron un nivel más alto y la joven se comunicó con su agencia y patrocinador. La respuesta que consiguió fue que era "muy pronto" para emitir un reclamo. Por si fuera poco, la empresa comenzó a culparla de "cosas feas" que ella nunca realizó, lo cual acabó con su despido, señaló la joven.

PUEDES VER: Latina hondureña supera controles migratorios sin saber inglés tras viajar con su familia a EEUU: "No pasa nada"

Una ayuda psicológica que nunca llegó

Con esta terrible experiencia, la estudiante peruana quedó afectada emocionalmente. Ante ello, las personas del programa de pasantía le aseguraron que mandaría un psicólogo para ayudarla, relató la joven. No obstante, a día de hoy, esa promesa quedó en el aire y no recibió ayuda psicológica.

