Peruano gana Premio Emmy por reportaje sobre una venezolana que viajó a EEUU para salvar vida de su hija con síndrome de Down

La historia de la madre y su hija con discapacidad es una de las tantas vivencias de inmigrantes que luchan por un mejor futuro.

Esteban Monzón Marchand ganó el Premio Heartland Emmy.
Esteban Monzón Marchand ganó el Premio Heartland Emmy. | Composición LR

Esteban Monzón Marchand, periodista peruano, acaba de recibir el Premio Heartland Emmy en la categoría de fotografía por su excelente trabajo en su reportaje titulado “Un Corazón Migrante”, una emotiva historia sobre una madre y su hija. La premiación se llevó a cabo en la ciudad de Colorado, Estados Unidos. “Este reconocimiento le da un sello de calidad a mi trabajo en este país”, dijo en sus redes.

El joven comunicador no ocultó su alegría por haber obtenido un reconocimiento tan prestigioso, superando más propuestas de alto nivel. “Obtener un reconocimiento a mi trabajo fotográfico y de edición ha sido sumamente gratificante”, escribió Monzón tras ganar el Regional Emmy.

lr.pe

El reportaje de Esteban Monzón sobre una madre y su hija con síndrome de Down

El reportaje “Un Corazón Migrante”, de Esteban Monzón, narra el viaje de una madre venezolana que, tras enfrentar múltiples adversidades en su país natal y en Perú, decide viajar a Estados Unidos con la única esperanza de salvar la vida de su hija con síndrome de Down.

Esteban Monzón Marchand. Fuente: Instagram

Esteban Monzón Marchand. Fuente: Instagram

A lo largo de la cinta se revela que la menor de edad necesita una operación del corazón. Su enfoque refleja las historias que viven y padecen miles de inmigrantes en Estados Unidos, quienes muchas veces se encuentran en situación ilegal.

lr.pe

La exitosa carrera de Esteban Monzón en Estados Unidos

En diciembre de 2023, Monzón comenzó su carrera en Univisión Colorado como fotoperiodista y editor de TV, centrado en historias locales de la comunidad latina hispanohablante del estado. “Comenzar profesionalmente en una nueva industria, en un nuevo país, fue un reto bastante grande, ya que nadie conocía mi trabajo aquí”, reveló el reciente ganador de la categoría Health/Medical/Environment/Science/Technology-News.

Ceremonia de premiación en Colorado. Fuente: Instagram

Ceremonia de premiación en Colorado. Fuente: Instagram

Rápidamente, en septiembre de 2024, recibió un ascenso a director técnico en Univisión Colorado, lo que le permitió asumir más responsabilidades dentro de la producción de programas periodísticos de calidad.

